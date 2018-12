Calw Zweiter möglicher Investor für Kletterpark

Calw - Wie sieht es für die Zukunft in Sachen Freizeitmöglichkeiten in Calw aus? Auf Nachfrage von Phillipp Koch (Neue Liste Calw) gab Oberbürgermeister Ralf Eggert in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekannt, dass sich ein zweiter möglicher Investor gemeldete habe, der mit dem Gedanken spiele, einen Kletterpark im Calwer Stadtgarten und -wald zu errichten und zu betreiben.