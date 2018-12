Kreis Rottweil Rettungsdienst ist meist schnell vor Ort

Die Vorgaben sind eindeutig: Innerhalb von 15 Minuten sollte der Rettungswagen am Einsatzort sein. Das schreibt das Gesetz vor. Die meisten Orte im Kreis sind gut bis sehr gut versorgt. Der Kreis belegt im Landesdurchschnitt sogar einen Spitzenplatz. 95,3 Prozent aller Einsätze halten die Hilfsfrist von 15 Minuten ein. Nur drei Kreise (Ostalb, Göppingen und Heidenheim) schneiden besser ab. Auf den letzten Plätzen befinden sich die Kreise Karlsruhe, Main-Tauber und Waldshut.

Strukturell unterversorgt

Gut versorgt ist etwa die Kreisstadt Rottweil. Wie die Datenanalyse ergibt, sind die Retter innerhalb von sechs Minuten und 47 Sekunden beim Notfall. In Einzellfällen war hier der Notarzt schneller als der Rettungswagen vor Ort. In 90 Prozent der Fälle sei der Rettungsdienst innerhalb von zehn Minuten vor Ort gewesen. Diese Frist ist aus medizinischer Sicht wünschenswert. In rund ein Prozent der Fälle habe es länger als eine Viertelstunde gedauert. Auch Sulz (hier dauert es knapp mehr als acht Minuten, bis der Rettungsdienst vor Ort ist), Schramberg (8:04 Minuten) und Oberndorf (7:04 Minuten) sind gut bis sehr gut versorgt.