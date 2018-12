Rottweil Vermummter überfällt Tabak-Prussak

Sandra Prussak wirkt gefasst. Die zierliche Frau steht hinter der Verkaufstheke und bedient einen Kunden – wie wenn nichts gewesen wäre. "Es ist besser weiterzumachen, als sich zu Hause auszumalen, was alles hätte passieren können", sagt Prussak.

Sie hatte ihr Tabakfachgeschäft in der Unteren Hauptstraße erst 20 Minuten geöffnet, als gegen 8.50 Uhr ein vermummter, schlanker Mann den Laden betritt. "Er stand da, wo Sie jetzt stehen und hatte ein Messer in der Hand", rekonstruiert sie. Er wollte Geld, doch so kurz nach Ladenöffnung sei noch nicht viel in der Kasse gewesen. "Ich hab nicht viel", habe sie zu dem Mann inm Tarnanzug gesagt und ihm die offene Kasse gezeigt. Daraufhin habe er sich über die Theke gebeugt, um sich selbst davon zu überzeugen. "Andere haben doch auch immer Geld", habe er in leicht schwäbischem Akzent gesagt. Dann sei er unverrichteter Dinge gegangen. Daraufhin habe sie die Polizei gerufen, die auch wenige Minuten später eingetroffen sei.

"Die Kripo und die Spurensicherung kamen dazu", erzählt sie. Außer der Tür habe der Täter aber nichts angefasst. Jedenfalls durchkämmten die Beamten danach die Rottweiler Innenstadt – zunächst allerdings ohne Erfolg. Polizisten seien später nochmals ins Geschäft gekommen, um Prussak ein Foto eines jungen Mannes zu zeigen. Dabei habe es sich aber nicht um den Täter gehandelt. "Die Hose passte vom Aussehen nicht", betont Prussak.