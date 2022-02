1 Der Bolanes auf dem Schömberger Marktplatz ist eines der Fasnets-Highlights im Zollernalbkreis. (Archiv) Foto: Julia Klebitz / Frank Engelhardt

Fasnets-Umzüge wurden noch bis vor Kurzem von der Landesregierung verboten. Doch wir haben ein kleines Trostpflaster organisiert: Wer die großen Umzüge und Menschenansammlungen vermisst, kann in unserem Archiv in Erinnerungen schwelgen.















Balingen - Wir haben elf Veranstaltungen der letzten Jahre in Videoform zusammengetragen.

Bolanes in Schömberg

Eines der bekanntesten Fasnets-Ereignisse aus dem Zollernalbkreis findet sich in Schömberg. Der Bolanes (Polonaise) ist ein Tanz über den Marktplatz mit mehr als 600 Narren.

Narrengericht Grosselfingen

Beim Grosselfinger Narrengericht knöpft man sich Verantwortliche aus Politik und Verwaltung vor. Etwa alle fünf Jahre - zuletzt 2019 - findet so der venezianische Karneval statt. Das besondere Brauchtum am Fuße der schwäbischen Alb wird als immaterielles Weltkulturerbe bei der Unesco geführt.

Hexenprozess in Obernheim

Ein weiteres Verfahren wird in Obernheim jedes Jahr geführt. Die "Unholda Moserin" kann ihrem Urteil beim Hexenprozess nicht entkommen, wie hier 2009.

Im Jahr 2019 haben die Hexen ihren 80. Geburtstag gefeiert: Mit 15 Zünften, 1000 Narren und noch mehr Gästen im Narrenstaate Oberhan.

Kretschmann in Straßberg zum Ritter geschlagen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde am Schmotzigen Donnerstag 2009 vom Burgnarrenverein Straßberg zum Kurfürst "vidri Politikus nonus Praeses Ministerialis zu Hohenzollernsche Lande" ernannt und in den Kreis der Träger des Großen Falkenordens aufgenommen.

Kostümparadies in Hechingen-Stein

Zwei Reporter, ein Ziel: das perfekte Fasnets-Kostüm. Diese Herausforderung wurde im Kostümparadies von Gerda Weinundbrot in Hechingen-Stein 2019 gemeistert.

Umzug in Geislingen

In Geislingen waren im Jahr 2008 die Narren los und sorgten für Stimmung.

2010 war es dann soweit: Beim Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb wurde der 50. Geburtstag der Narrenzunft Geislingen gefeiert.

Alb-Lauchert-Ringtreffen in Harthausen

Mehr als 4000 Narren zogen 2019 durch die Straßen von Harthausen auf der Scheer. Der Umzug war der glanzvolle Schlusspunkt des Alb-Lauchert-Ringtreffens.

Showtanz-Küken in Dotternhausen

Was treibt man an der Fasnet eigentlich so und warum wird sie überhaupt gefeiert? Unsere Mini-Experten klären im Video auf:

Jubiläumsumzug der Mönchsgrabenhexen Rangendingen

Der große Umzug war Höhepunkt der Feierlichkeiten um den 15. Geburtstag der Mönchsgrabenhexen in Rangendingen im Jahr 2019.

