10 Da schlagen Kinderherzen höher: Wir haben die schönsten Spielplätze im Kreis Rottweil zusammengetragen. (Symbolfoto) Foto: Aleph Studio/ Shutterstock

Die Kleinen sind aus dem Baby-Alter raus? Dann braucht es einen schönen Spielplatz. Auch da zählt: Abwechslung siegt. Wir haben einige schöne Exemplare im Kreis Rottweil aufgelistet.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Für Kinder sind Spielplätze seit jeher ein magischer Ort. Von den ersten Kunstwerken oder Kuchen im Sandkasten, dem So-hoch-wie-möglich-Schaukeln mit anschließendem Weitspringen oder dem „Moozen“ und Toben im Wasserbereich – jeder Mensch verbindet mit Spielplätzen Erinnerungen an die unbeschwerte Kindheit. Für die Eltern derweil ist der Besuch häufig eine willkommene Pause, um miteinander bei einem Kaffee ein Schwätzchen zu halten. Wir haben uns im Kreis Rottweil umgeschaut, wo außergewöhnliche Orte des Kinderlachens zu finden sind.

„Heilig Garten“ in Schenkenzell

Der schön angelegte Spielplatz mit Themenbereich Bergbau auf dem Freizeitgelände „Heilig Garten“ in der Ortsmitte von Schenkenzell bietet viele Kletter- und Balanciermöglichkeiten. Das Rutschen vom Bergwerksturm herab macht besonders viel Spaß und der Wasserspielbereich zum Stauen und Matschen sorgt im Sommer für Abkühlung. Dank Sonnensegel wird es dann auf der Sandfläche nicht zu heiß.

Anfahrt: Einfach „Heilig-Garten 4 in 77773 Schenkenzell“ ins Navi eingeben.

Abenteuerspielplatz mit Erlebnisbauernhof Schmid in Waldmössingen

In dem Stadtteil Schrambergs besticht dieser Spielplatz selbst mit seiner Weitläufigkeit und dem großen Geräteangebot draußen im Grünen. Unschlagbar für einen Tagesausflug ist er aber aufgrund seiner Lage neben dem Fußballplatz zum Kicken und dem Erlebnisbauernhof mit seinen vielen Tieren – und auch Mama und Papa können sich mit dem Römerkastell direkt um die Ecke etwas Interessantes anschauen.

Anfahrt: Für zentral gelegene Parkplätze „Weiherwasenstraße 1 in 78713 Schramberg“ ansteuern.

Rottweil – Spielplatz am Nägelesgraben

Der große Spielplatz am Rottweiler Nägelesgraben ist einer der beliebtesten und meist besuchten Spielplätze der Stadt. Mit seiner Vielfalt an Spielgeräten lädt er sowohl die kleineren, als auch die größeren Kinder zum Toben und Entdecken ein. Auch die Nähe zur Innenstadt – in wenigen Gehminuten ist man am „Schwarzen Tor“ – und zum gegenüberliegenden Culinara wird von vielen geschätzt.

Anfahrt: „Schlachthausstraße 10 in 78628 Rottweil“ ins Navi eingeben.

Spielplatz am Flugplatz Winzeln-Schramberg

Der vom Luftsportverein Schwarzwald neu gestaltete große Spielplatz liegt nicht nur inmitten vieler schöner Spazierwege und direkt neben einer Pizzeria, in der es sich junge Gäste nach dem Toben schmecken lassen können. Er bietet zudem einen Blick auf die Landebahn des dortigen Flugplatzes, sodass die Kinder entweder den echten Flugzeugen zugucken oder auf einem blauen Flugzeug-Spielgerät zum Klettern und Rutschen selbst zu jungen Piloten werden können.

Anfahrt: „Anflug“ über die Navi-Adresse „Flugplatzweg 1 in 78733 Aichhalden“.

Spielplatz an der Hofboschhütte in Bösingen

Malerisch im Wald gelegen, hat sich die dortige Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Mühe gegeben, mit vielen schönen Spielgeräten bei der Hofboschhütte im Bösinger Wald einen wunderbaren Ort für Kinder zu erschaffen.

Anfahrt: Die Hütte hat keine eigene Adresse – kann jedoch gefunden werden, wenn man „Bösinger Hütte“ bei „google maps“ eingibt oder beim nahen „Kasperleshof 1 in 78662 Bösingen“ abbiegt.

„Das Sommereckle“ – der Traumort der Naturfreunde Schramberg

Zwar offiziell laut Adresse bereits im Ortenaukreis gelegen, ist jedoch die „Sommerecke“ eine der Tagesausflugs-Destination der Umgebung. Wer vor dem Spielplatzbesuch, bei dem auch die Tierwelt eines urigen Weihers bestaunt werden kann, Zeit für einen ausgedehnten Spaziergang hat, kann vom „Fohrenbühl“ aus loslaufen. Das Haus der Naturfreunde Schramberg, das oberhalb des romantischen Kirnbachtals mit Blick auf die Vogesen liegt, ist zudem bewirtet.

Anfahrt: „Sommerecke 1 in 77709 Wolfach“ ins Navi eingeben.

Waldspielplatz in Sulz-Bergfelden

Im Sulzer Teilort Bergfelden finden Besucher am Ende der Verbindung aus Wald- und Weiherstraße einen riesengroßen Waldspielplatz. Dort können die Kinder nach Herzenslust klettern, rutschen, Seilbahn fahren, balancieren und vieles mehr. Es gibt auch eine kleine Schutzhütte und – wichtig für genügend Energie – eine große Grillstelle, bei der man aber kurz bei der Ortsverwaltung Bescheid geben sollte, dass man sie gerne nutzen möchte.

Anfahrt: Für die Stelle, an der die Straßen sich treffen „Waldstraße & Weiherstraße in 72172 Sulz am Neckar“ eingeben – dann geradeaus weiterfahren.

Oberndorf: Spielplatz an der Dollau

Der Spielplatz an der Dollau in Oberndorf am Neckar lockt nicht nur mit Rutsche, Klettergerüst oder reichlich Platz zum Austoben. Etwas Abseits des Verkehrstrubels liegt der Spielplatz direkt zwischen dem Neckar und einem Waldstück – eine Minigolf-Anlage mit Kiosk ist auch ganz in der Nähe. Vor einer herrlichen Naturkulisse können Eltern hier dem leisen Plätschern des Flusses lauschen – sofern es die Kinder erlauben.

Anfahrt: Zur Anfahrt das nahe Turnerheim „Austraße 15 in 78727 Oberndorf am Neckar“ ansteuern.

Mehrgenerationenplatz in Dornhan

Einen regelrechten „Etwas-für-alle-dabei-Spielplatz“ hat die Kommune Dornhan im Norden des Kreisgebiets bei ihrem neuen Mehrgenerationenplatz erschaffen: Auf dem umzäunten Kleinspielfeld kann gekickt oder Basketball gespielt werden, die Jüngeren können sich an der großen Spielanlage mit der Rutsche austoben. Im Kleinkinderbereich gibt es einen Brunnen zum Matschen und Sandeln. Es gibt auch ein barrierefreies Toilettenhäuschen.

Anfahrt: Mit dem Navi zur „Betzweiler Straße 12 in 72175 Dornhan“.

Spielelandschaft bei der Mühlbachhalle Mariazell

In Mariazell wurde nicht nur die Schule saniert, es gibt dort auch neue Spielgeräte im Grünen. Zwischen Mühlbachhalle und Grundschule können Kinder nach Herzenslust toben – und vor allem das neue Klettergerät aus Holz nutzen, das viele Möglichkeiten bietet. Aber auch Rutschen und Wippen sind vorhanden.

Anfahrt: Im Navi: „Lange Gasse 15 in 78664 Eschbronn-Mariazell“ eingeben.

Spielplatz bei der Grundschule Hardt

Langeweile hat auch einige Kilometer entfernt in Hardt keine Chance: Verschiedene Klettergeräte, Rutschen und Wippen sorgen für reichlich Abwechslung. Auch für die Eltern gibt es reichlich Sitzgelegenheiten, um den Nachwuchs zu beobachten oder ein Schwätzchen zu halten. Der große Hingucker ist aber das futuristische Klettergerät am Eingang des Spielplatzes, wo fleißig gekraxelt werden kann.

Anfahrt: Die „Ostlandstraße in 78739 Hardt“ anfahren – Parkplätze gibt es bei der dortigen Arthur-Bantle-Halle.