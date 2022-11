Theater, Konzerte und mehr - das war am Wochenende in der Region los

10 "Zar und Zimmermann" wurde in der Stadthalle Balingen uraufgeführt - unter tosendem Applaus. Foto: Frank Engelhardt

Theater, Märkte, Kinderspaß: Ein Überblick über die Veranstaltungen am Wochenende in der Region.















Egal ob Konzert, Feier, Markt oder Messe: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Ein konzertantes Hörerlebnis, das über zwei Stunden dauerte, bot das Große Blasorchester der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen mehreren hundert Zuhörern, deren Weg am Samstagabend ins Franziskaner-Konzerthaus in Villingen-Schwenningen führte.

Eine bunte Vielfalt an Produkten bot der Kunsthandwerkermarkt im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen am Wochenende. Bereichert wurde die Veranstaltung mit Livemusik.

In Rottweil waren noch nie so viele Leute zur Martinsfeier gekommen. Alle warteten voller Spannung auf den Heiligen Martinus.

Auch in Schramberg sind die Kinder mit ihren Laternen wieder zum Martinsumzug durch die Stadt gezogen.

Waltraud Hopf, Inhaberin von "Kunst und Kalorien", lud zum märchenhaften Nachmittag in Sulz ein. Sigrid Maute erzählte unbekannte Märchen – und bekannte ganz neu.

Nach der Corona-Zwangspause gibt es von der Stadthalle Balingen wieder eine Eigenproduktion. "Zar und Zimmermann" wurde am Freitag uraufgeführt - unter tosendem Applaus.

Gut besucht war am Wochenende die 45. Skibörse des Wintersportvereins (WSV) Tailfingen in der Zollernalbhalle – und erwies sich wie gewohnt als Fundgrube für Schnäppchenjäger.

Die Messe Familie Zollernalb in Balingen ließ für einige Stunden Krieg, Finanzkrise und Corona vergessen. Spaß und Miteinander standen im Vordergrund.

Der dreitägige Adventsmarkt des Fördervereins Alte Seminarturnhalle in Nagold bildet seit gut 25 Jahren quasi den Startschuss in die bevorstehende Adventszeit. 16 Aussteller präsentierten eine breite Palette rund um die Themen Advent und Weihnachten.

Das Kinder-Musical "König Keks" feierte Premiere in Horb-Bildechingen. Mehrere hundert begeisterte Schülerinnen und Schüler genossen Musik, Tanz, Gesang und teilweise mehr als witzige Texte und Dialoge.

Vier Gastköche, kontrastreiche Gerichte und eine musikalische Fassung von "Das kalte Herz" – die kulinarische Herbstnacht im Hotel Sackmann in Baiersbronn-Schwarzenberg bot facettenreiche Eindrücke.

Ortenaukreis

Ossy Fahrner und seine Musikfreunde haben am Sonntagmorgen in der Schuttertäler Festhalle eine facettenreiche Matinee auf hohem Niveau geboten.

Drei gespielte Szenen von Schülern und Fragen zum Thema Krieg: Das Gedenken zum Volkstrauertag am Sonntag im Pflugsaal in Lahr war außergewöhnlich. Mitgestaltet wurde die Feierstunde von Schülern des Max-Planck-Gymnasiums.