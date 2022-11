2 16 Aussteller sorgten am Wochenende für ein vorweihnachtliches Flair in der Alten Seminarturnhalle. Foto: Priestersbach

Der dreitägige Adventsmarkt des Fördervereins Alte Seminarturnhalle in Nagold bildet seit gut 25 Jahren quasi den Startschuss in die bevorstehende Adventszeit.















Nagold - 16 Aussteller präsentierten eine breite Palette rund um die Themen Advent und Weihnachten. Wie immer handelte es sich dabei um selbst hergestellte Produkte – darunter Adventskränze und Gestecke, Weihnachtskrippen, ausgefallene Schmuck-Kreationen, Destillate und Pralinen, Naturseifen, Puppenkleider, Karten aus handgeschöpftem Papier, Dekoratives aus Holz oder Mode zum Wohlfühlen.

"Wir haben geschaut, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist", erklärte Susanne Fuchs, die zusammen mit Susanne Kummer, Annette Schrapel und Cornelia Janker seit etlichen Jahren das bewährte Marktteam des Fördervereins bildet. Zudem freute sie sich, dass es vom ersten Tag an eine gute Frequenz in der Seminarturnhalle gab. "Die Stimmung unter den Ausstellern ist sehr gut", wusste Susanne Fuchs am Rande des ersten Adventsmarktes seit 2019, dass sich viele seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr gesehen hatten.

Lockerer bestuhlt

Doch auch das Marktteam des Fördervereins hatte anfangs noch etwas gezögert, bevor man sich entschlossen hatte, dieses Jahr nach der coronabedingten Zwangspause wieder einen Adventsmarkt auszurichten. Dabei wurde die Bestuhlung in der Halle etwas lockerer als in den Vorjahren gestaltet, aber auch die Zahl der Aussteller war im Vergleich zu den Vorjahren etwas reduziert.

Einen echten Blickfang bildeten unter anderem die Weihnachtskrippen oder Rindenbäume von Thomas Wittig. "Das ist wirklich sehr entspannend", erklärte der Wahl-Emminger zu seinem Hobby, dass er für seine Krippen "alles verwendet, was der Wald hergibt". Gefragt waren natürlich wieder die leckeren selbstgemachten "Brödle", die von Mitgliedern und Freunden des Fördervereins gebacken werden. "Die meisten gehen schon freitags weg", erklärte Ruth Nerz, die sich mit Waltraud Henne beim Verkauf der Marktklassiker abwechselte. Daneben gab es ebenfalls Apfelbrot sowie kleine Linzer-Törtchen.

Nagolds OB schaut vorbei

Am Sonntag stattete auch Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann dem "Traditionsmarkt" einen Besuch ab – und freute sich mit Blick auf die gute Resonanz "über den erfolgreichen Start nach der Pandemie". Zudem dankte er allen ehrenamtlichen Akteuren des Fördervereins, "die sich in jeder Hinsicht bemühen, das kulturelle Leben in der Stadt wieder in Gang zu bringen".