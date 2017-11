Rückblick vom 2. November Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Paukenschlag aus Karlsruhe: Das Verwaltungsgericht verurteilt die Stadt Bad Liebenzell (Kreis Calw) dazu, den Betrieb des Bürger-Rufautos einzuschränken. Erlaubt sind nur Zubringer- und Abholdienste zum oder vom öffentlichen Linienverkehr.

Das Modehaus Ruof in Balingen (Zollernalbkreis) schließt nach mehr als 115 Jahren wegen Geschäftsaufgabe. Die Inhaber Ulrike Ruof-Schneider und Gerhard Schneider gehen in den Ruhestand.

Bei der Jugendmeisterschaft des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) haben Teilnehmer aus Baden-Württemberg erste Plätze gewonnen. Beste Köchin wurde dabei Julia Tischer vom "Engel Obertal Wellness & Genuss Resort" aus Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Beste Restaurantfachfrau wurde Anne Maria Gerhardt vom Hotel "Bareiss" aus Baiersbronn.

Ein verwaltungsjuristisches Tauziehen findet in diesen Tagen rund um die Bürgermeisterwahl in Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) am 12. November statt. Offiziell ist hier bislang die Kandidatur des Amtsinhabers Gallus Strobel (CDU) für eine dritte Amtsperiode zugelassen. Der ortsansässige Hotelier Günther Möckesch gab am 16. Oktober ebenfalls sein Bewerbungsschreiben ab. Wegen Ablehnung seiner Bewerbung aus formellen Gründen legt Möckesch nun erneut Widerspruch ein.

Überall in der Region gab's an Halloween schaurig-schöne Halloween-Partys. Bei den Falkenhexen in Schramberg (Kreis Rottweil) gab es besonders gruselige Nachtschwärmer.