Bad Liebenzell Bürger-Rufauto: Gericht schränkt Betrieb ein

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

So weit der Betrieb des Bürger-Rufautos über die genannten Zubringer- und Abholdienste hinausgeht, sei er hingegen nicht der kommunalen Daseinsvorsorge zuzurechnen. Dieses Beförderungsangebot beinhalte direkte Start-Ziel-Fahrten, die das klassische Geschäftsfeld privatwirtschaftlicher Taxi- und Mietwagenunternehmen ausmachten und die Interessen der Privatwirtschaft erheblich beeinträchtigten. Die beklagte Stadt habe keine Vergleichsanalyse in Bezug auf leistungsbereite private Anbieter von Beförderungsleistungen, namentlich in Bezug auf das Taxiunternehmen des Klägers realisiert. Es seien auch sonst keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Kläger als im Stadtgebiet von Bad Liebenzell langjährig ansässiger Taxiunternehmer nicht in der Lage wäre, die von dem Bürger-Rufauto angebotenen Beförderungsleistungen ebenso gut und wirtschaftlich zu erbringen.

Der Kläger könne daher von der Stadt eine Unterlassung des Betriebs des Bürger-Rufautos verlangen, so weit sich der Betrieb nicht auf Zubringer- und Abholdienste zum oder vom öffentlichen Linienverkehr beschränke.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Zulassung der Berufung beantragen.

Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer teilte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit, dass sich die Stadt ein Bild über das Urteil machen wolle. "Das Bürger-Rufauto ist eine wichtige Einrichtung", sagte der Rathauschef. Er räumte aber ein, dass es zwischen Taxiunternehmen und dem Bürger-Rufauto gewisse Überschneidungen gebe. Hauptamtsleiter Werner Komenda wandte dazu aber ein, dass Start-Ziel-Fahrten beim Bürger-Rufauto einen Tag vorher angemeldet werden müssten. Bei Taxiunternehmen sei dagegen die spontane Bestellung einer Fahrt möglich.