Berlin/Baiersbronn Junge Köche räumen bei Meisterschaft ab

Berlin/Baiersbronn - Bei der Jugendmeisterschaft des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) haben Teilnehmer aus Baden-Württemberg erste Plätze gewonnen. Deutschlands beste angehenden Köche, Hotel- und Restaurantfachleute wurden am Montag in Berlin geehrt. Zuvor hatten die neun Bestplatzierten der Jugendmeisterschaft am Wochenende ihr Können unter Beweis gestellt. Zu den Disziplinen gehörte das Erkennen von Waren, das Dekorieren und die Gästebetreuung.