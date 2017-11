Balingen Modehaus Ruof: Nach 115 Jahren ist Schluss

Damit macht eines der traditionsreichsten inhabergeführten Geschäfte in der Balinger Innenstadt zu. Robert Ruof hatte 1902 ein Stoff- und Aussteuergeschäft in Balingen an der Friedrichstraße 24 gegründet. 1935 siedelte es an die noch heute gültige Adresse Friedrichstraße 21 über.

Robert Ruofs Urenkelin Ulrike Ruof-Schneider übernahm mit ihrem Ehemann Gerhard Schneider 1993 in vierter Generation das Modehaus und baute es stufenweise aus. Das heutige Gebäude wurde in den Jahren 1966/67 errichtet und 2008 modernisiert. Zum Stammgeschäft kamen 1994, 1998 und 2008 Filialen in Tailfingen, in Ebingen im Maute-Haus und später am Bürgerturm sowie der Trendshop Corner 28 in der Bahnhofstraße hinzu.

Wer Geschäftsräume übernimmt, ist noch unklar