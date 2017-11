Villingen-Schwenningen Ultras distanzieren sich von Bus-Schmiererei

VS-Schwenningen - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag den Mannschaftsbus der Fischtown Pinguins Bremerhaven mit dem Schriftzug der Schwenninger Ultra-Fanszene Meedale beschmiert. Kein Kavaliersdelikt - so sahen es auch die Verantwortlichen aus Bremerhaven und haben Strafanzeige gestellt. Thomas Popiesch, der Trainer der Gäste, sagte nach dem Spiel: "Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich erwarte, dass gegen die Verursacher vorgegangen wird."