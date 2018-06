Villingendorf/Rottweil Familiendrama: Beim Urteil fließen Tränen

Als das Gericht die Ergebnisse der Beweisaufnahme noch einmal aufrollt, die Kaltblütigkeit des Täters und die Details der Morde vom 14. September schildert, können nicht nur die Angehörigen die Tränen kaum zurückhalten. Die Mutter des getöteten Jungen schluchzt und verbirgt ihr Gesicht in den Händen, als Richter Münzer schildert, wie Drazen D. nach langer Vorplanung am Tag der Einschulung seines Sohnes mit geladener Waffe aus dem Dunkeln auf die Terrasse der Wohnung in Villingendorf tritt, dort sofort ihren 34-jährigen Lebensgefährten erschießt, auf dessen 29-jährige Cousine feuert und dann entschlossen die Wohnung betritt, um auch seinen kleinen Sohn zu töten. Drei Schüsse aus dem großkalibrigen Gewehr treffen den Sechsjährigen aus knapp 50 Zentimetern Entfernung. Die junge Mutter kann flüchten, will Hilfe holen, um ihre Lieben zu retten. Vergeblich.

Familiendrama in Villingendorf: Chronologie der Ereignisse

Nach Überzeugung des Gerichts hat sich sowohl die Tat als auch deren Vorbereitung so abgespielt, wie in der Anklage geschildert. Drazen D. habe seine Rachepläne nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin im Februar 2017 zielgerichtet verfolgt. Er hat die neue, geheime Adresse der 32-Jährigen ausspioniert, sich schon ab März nach einer Waffe umgehört und diese schließlich im August in der Heimat Kroatien besorgt. Drazen D. machte sich dann schon am Morgen des 14. September auf den Weg nach Villingendorf – die Tatwaffe hatte er unter dem Auto mit Lautsprecherkabeln festgemacht. "Er wartete den passenden Moment ab." Unter anderem postierte er sich direkt vor der Turnhalle, wo an diesem Tag in dem kleinen Ort die Einschulung gefeiert wurde. Nach Einbruch der Dunkelheit beschloss er, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Er erschoss drei Menschen, die völlig überrascht und arglos waren und keine Fluchtmöglichkeit hatten. "Er repetierte, setzte neu an und schoss. Jedem Repetieren ging der erneute Entschluss, zu töten voraus", betonte Richter Münzer. Der sechste Schuss galt erneut dem bereits am Boden liegenden 34-jährigen Freund der Ex-Partnerin. "Er wollte sichergehen." Danach zündete sich Drazen D. eine Zigarette an, warf das Handy der zu dem Zeitpunkt noch lebenden, schwer verletzten 29-Jährigen Frau ins Gebüsch und flüchtete ohne Hast.