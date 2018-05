Rottweil/Villingendorf Familiendrama: Mutter hört tödliche Schüsse noch heute

Kurz vor 14 Uhr nimmt die Mutter des getöteten Jungen im Gerichtssaal auf den Zeugenstuhl Platz. Nur wenige Meter von ihr entfernt sitzt Drazen D. auf der Anklagebank - der Mann, der ihr Leben zerstört, laut Anklage ihren sechsjährigen Sohn und ihren Lebensgefährten sowie dessen Cousine erschossen hat. Die 31-Jährige ist die einzige überlebende Augenzeugin der Morde von Villingendorf. Sie sieht Drazen D. lange an - er blickt zur Seite, atmet einmal tief durch.

Die 31-Jährige berichtet mit leiser Stimme vom Tag der Einschulung ihres Sohnes. "Es war ein schöner Tag, mein Junge war so glücklich, so stolz." Und dann am Abend sei "er" gekommen. Sie wendet sich an den Angeklagten. Aus der Ecke sei er aufgetaucht "wie eine Ratte, er konnte nicht wie ein Mann kommen".

Familiendrama in Villingendorf: Chronologie der Ereignisse