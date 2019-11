Villingen-Schwenningen Ekel-Alarm in Asia Restaurant

Geräte und Behälter, die im alltäglichen Betrieb mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, waren außerdem stark verschmutzt und in einem sehr schlechtem hygienischen Zustand. Dies war sowohl in der Küche als auch im Sushibereich der Fall. Betroffen waren beispielsweise Gemüsehobel und -Schäler, Schneebesen, Toaster, Behälter und Siebe, Schneidebretter, sowie Sushimesser.

Mängel bereits im September bekannt