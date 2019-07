Villingen-Schwenningen Erneut Hygiene-Problem in Gastrobetrieb

Wie in den öffentlichen Ergebnissen von Kontrollen der amtlichen Lebensmittelüberwachung zu lesen ist, wurden bei der Kontrolle im Mai zahlreiche – zum Teil auch ekelerregende – Beanstandungen beim Umgang und bei der Lagerung von Lebensmitteln festgestellt.

Da wäre beispielsweise "säuerlich riechendes Fleisch" oder "aufgeblähte Packungen mit Wurstsalatstreifen", deren Mindesthaltbarkeitsdatum um drei Monate überschritten war. Überhaupt seien bei den Lebensmitteln teilweise "deutliche Anzeichen eines Verderbs" festgestellt worden. Auch die Lagerung eben jener prangerten die Kontrolleure an – ihre Ausführungen lassen einen dabei erschaudern. So sei eine angeschnittene Wassermelone unter dem Spültisch neben dem verschmutzten Abwasserrohr und den Reinigungsmitteln gelagert worden, während Fladenbrot in verschimmelten Behältnissen gelegen haben soll.

Auch die Gerätschaften, mit denen die servierten Lebensmittel in dem Betrieb direkt an der Verbindungsstraße zwischen Villingen und Schwenningen in Berührung kamen, seien laut dem Amt "stark verschmutzt" und "in Teilen auch schon mit Schimmel behaftet" gewesen. So beispielsweise die Zitronenpresse, ein Hobel, ein Stabmixer, die Pfannen und Töpfe, der Fleischhammer sowie die Schneidebretter.