Im Juni 2022 ist im Badkap ein fünfjähriges Mädchen verunglückt.

Ende Juni 2022 starb eine Fünfjährige im Badkap in Albstadt. Nun ist klar: Die Mutter des Mädchens wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, weil sie die Aufsichtspflicht verletzt haben soll.















Albstadt/Hechingen - Die Information, welche die Staatsanwaltschaft am frühen Mittwochabend veröffentlicht hat, liest sich sachlich: Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen eine 25-jährige Frau erhoben.

Dahinter steckt ein tragisches Unglück. Bei einem Besuch des Albstädter Freizeit- und Spaßbads Badkap am 23. Juni 2022 hatte das fünfjährige Mädchen laut Polizeiangaben zunächst leblos am Boden des Schwimmbeckens getrieben. Nach sofortiger Wiederbelebung – unter anderem durch eine zufällig anwesende Kinderärztin, durch einen Rettungsschwimmer und durch Ersthelfer – war das Mädchen per Hubschrauber in eine Tübinger Klinik zur intensivmedizinischen Behandlung eingeliefert worden und dort wenig später gestorben.

Aufsichts- und Fürsorgepflicht verletzt

Der Frau, der Mutter des Mädchens, wird nun vorgeworfen, dass sie ihre elterliche Aufsichts- und Fürsorgepflicht verletzt hat, indem sie insbesondere ihre fünfjährige Tochter, die nicht schwimmen konnte, unbeaufsichtigt und ohne Schwimmhilfe in einem 1,25 Meter tiefen Becken zurückließ. Das Mädchen habe unbeaufsichtigt gespielt und ist laut Anklage mit Taucherbrille und Schnorchel mit dem Kopf unter Wasser geraten, wobei sie das Bewusstsein verlor und zu Boden sank.

Bereits kurz nach dem Unglück waren Ermittlungen gegen die Mutter des Mädchens angelaufen – "wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Verletzung der Aufsichtspflicht", wie ein Sprecher der Hechinger Staatsanwaltschaft im Juli unserer Redaktion sagte. Damals hieß es, der Mutter drohe im Fall einer Verurteilung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.