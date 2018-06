Rückblick vom 19. Juni Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Bei einem Unfall auf der B 31 zwischen Neustadt-Mitte und Titisee ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Im Prozess um den Vorwurf der gemeinschaftlichen Vergewaltigung in einer Sammelunterkunft in Nagold-Gündringen hat das Landgericht Tübingen die beiden angeklagten Flüchtlinge freigesprochen.

Die Mitschüler der Grund- und Werkrealschule in Sulz trauern. Viele pilgern zur Fußgängerbrücke am Zeppelinweg, wo am vergangenen Freitag ein 14-jähriges Mädchen in den Neckar gestürzt und trotz Reanimierungsversuchen später in einer Tübinger Klinik gestorben ist.