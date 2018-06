Stetten am kalten Markt Tödlicher Hundebiss: Halsband laut Experten spröde

Stetten a.k.M.-Frohnstetten/Sigmaringen - Im Prozess um den tödlichen Angriff eines Hundes auf eine Frau in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) hat ein Physiker des Landeskriminalamtes das gerissene Hundehalsband als spröde bezeichnet. In einem Test nach der Tat sei das Lederhalsband bereits bei eine Belastung mit 60 Kilogramm gerissen, sagte der Experte im Prozess am Amtsgericht Sigmaringen am Dienstag. "Da kommen aber viel größere Kräfte drauf, wenn der Hund anrennt."