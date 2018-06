Schömberg Nach Bakterienproblem: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

Am 14. Juni habe man die Bevölkerung davon in Kenntnis gesetzt, dass man vorübergehend eine Abkochanordnung des Landratsamtes fürs Trinkwasser in Schömberg und Langenbrand umsetzen müsse. Auslöser für diese Maßnahme war die Überschreitung des Grenzwertes für die Parameter Escherichia coli und Coliforme Bakterien. "Nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen sind keine Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen des Wassers festgestellt worden. Das Gesundheitsamt für den Landkreis Calw hat daher das Trinkwasser zur allgemeinen Nutzung wieder freigegeben", teilt jetzt die Gemeinde mit.

Trotz sorgfältiger Spülung des Rohrnetzes im betroffenen Gebiet könne aber an einigen Entnahmestellen noch gesundheitsgefährdendes Restwasser in den Leitungen sein. Daher soll beachtet werden: "Das Trinkwasser kann wieder in vollem Umfang wie gewohnt genutzt werden. Bevor Sie aber das Leitungswasser wieder verwenden, bitten wir Sie eindringlich, das Wasser so lange laufen zu lassen, bis es kalt, farblos, klar und geruchsneutral aus dem Wasserhahn läuft." Sollte man dennoch anhaltende Auffälligkeiten feststellen, "informieren Sie uns bitte umgehend".

Bei Fragen gebe der Wassermeister unter Telefon 0172/7 68 70 22 Auskunft.