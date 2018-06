Vöhrenbach Reisebus-Unfall: 90-Jähriger weiter in Lebensgefahr

Die Zusammenarbeit zwischen DRK, Feuerwehr, Polizei und Malteser habe reibungslos funktioniert, resümiert Kalmbach. Auch vom Leiter der betroffenen Schülergruppe bekamen dies die Einsatzkräfte bestätigt. "So eine sichere und professionelle Betreuung gebe es in England nicht, hat er gelobt", so Kalmbach.

Die Schüler waren in einem Hotel in Titisee-Neustadt untergebracht gewesen und am Unfalltag auf dem Weg zu einem Ausflug. Woher genau sie stammen, ist nicht bekannt.

Unfall war auch Thema in britischen Medien

Zur Unfallursache kann noch immer keine abschließende Aussage getroffen werden. "Helfen könnte uns da nur der 90-Jährige", so Kalmbach. Der aber liegt weiter in kritischem Zustand im Krankenhaus und konnte bislang nicht befragt werden. Der Mann war bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt worden. Mithilfe von Rettungszylindern musste der Vorbau des Audi nach vorne gedrückt werden, um den 90-Jährigen befreien zu können.

Festgestellt werden könne aktuell, dass am Auto keine technischen Mängel vorlagen und Alkohol bei dem Unfall keine Rolle gespielt habe. Der 90-jährige Autofahrer war zwischen Vöhrenbach und Furtwangen auf die linke Fahrspur gekommen und frontal mit dem Reisbus kollidiert.

Auch britische Medien hatten über den Unfall berichtet, unter anderem Telegraph, Daily Mail und The Sun.