Vöhrenbach Unfall: Auto kracht in britischen Reisebus

Vöhrenbach - Bei Vöhrenbach hat sich am Montagvormittag ein äußerst schwerer Unfall ereignet. Ersten Informationen zufolge prallte gegen 9.15 Uhr ein Mann mit seinem Audi, der auf der Straße in Richtung Furtwangen unterwegs war, in einen voll mit britischen Schülern besetzten Reisebus, der ihm entgegenkam.