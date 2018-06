Sulz a. N. Nach Sturz in Neckar: Mitschüler trauern

Sulz - Die Mitschüler der Grund- und Werkrealschule trauern. Viele pilgern zur Fußgängerbrücke am Zeppelinweg, wo am vergangenen Freitag ein 14-jähriges Mädchen in den Neckar gestürzt und trotz Reanimierungsversuchen später in einer Tübinger Klinik gestorben ist.