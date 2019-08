Rückblick vom 1. August Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Die Ermittlungsgruppe Schwarzwald-Baar hat sechs Wohnungen im Kreis Rottweil durchsucht und 100 Ecstasy Pillen, 100 Gramm Amphetamin, 50 Gramm Marihuana sowie mehrere Marihuana Pflanzen, LSD und Anabolika sichergestellt.

Im Prozess um das Familiendrama in Hardt wird die Urteilsverkündung verschoben.

Vandalen haben am frühen Mittwochmorgen in Freudenstadt zwei Schaufenster in der Stuttgarter Straße mit Steinen eingeworfen. Die Polizei sieht einen Zusammenhang zum Einbruch in einen Tabakladen.

Annett Louisan hat das Publikum beim Klostersommer in Calw-Hirsau begeistert.

Nach nur drei Sendungen ist für Jonas Vonier aus Alpirsbach-Ehlenbogen Schluss mit der Datingshow "Die Bachelorette". Der 29-Jährige bekam von Bachelorette Gerda Lewis keine Rose.