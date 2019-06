Rottweil B 462: Handlungsbedarf nach Unfällen

Seit der Eröffnung der Dunninger Umgehung 2014 ist die Verbindung zwischen Schramberg und der Autobahn schneller geworden. Doch die einen, so ist täglich zu sehen, sind zu riskant unterwegs, viele andere scheinbar unkonzentriert. In den sozialen Medien sind nach dem jüngsten Unfall die Diskussionen wieder aufgeflammt. Vor allem das riskante Überholen ist hier Thema.

Für viele ist klar: So kann es nicht weitergehen. Doch wird das Problem auch bei den zuständigen Stellen gesehen? Auf unsere Nachfrage bei der Verkehrsbehörde des Landratsamts zur Unfallhäufung auf der B 462 wird – in Abstimmung mit der Polizei – zunächst eher allgemein in bestem Amtsdeutsch erklärt, es bestehe "grundsätzlich bei gefährlichen Strecken die Möglichkeit, dass diese so verändert werden, dass die Wahrscheinlichkeit von weiteren Unfällen minimiert wird". Die Häufung von Unfällen, so heißt es weiter, könne ein "Indiz" dafür sein, dass straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind. "Inwiefern dies auf die betreffende Strecke zutrifft, wird derzeit noch geprüft." Auch die Behörde verweist darauf, dass die schweren Unfälle auf der Strecke nicht auf Überholmanöver zurückzuführen seien. Gründe seien vielmehr Unaufmerksamkeit oder Ablenkung, Vorfahrtsverletzung und gegebenenfalls medizinische Gründe. Trotzdem dürften riskante Überholvorgänge nicht verharmlost werden.

Lösung gesucht

Auf nochmalige Nachfrage, ob denn nun auf der B 462 Dunningen – Zimmern etwas getan wird, wird das Landratsamt schließlich konkret: "Aufgrund der Vorkommnisse sehen wir Handlungsbedarf." In Kürze soll nun die Unfallkommission einberufen werden, um die Strecke gemeinsam mit allen Beteiligten – also Vertretern der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei, der Straßenbaubehörde und eventuell der Gemeinde – zu begehen.

Dabei werde nicht nur der Verkehr beobachtet, sondern auch Straßendaten, wie Breite, Kurvenverlauf und Weiteres dokumentiert. Zudem werde über eine Langzeitmessung die Geschwindigkeit und das Verkehrsaufkommen erhoben. "Aus diesen Daten wird dann die für die Strecke beste Lösung umgesetzt", heißt es. Die Möglichkeiten reichen – wenn sie für notwendig befunden werden – laut Behörde von einer Änderung der Markierung über eine neue Beschilderung bis hin zum Umbau der Strecke. Ob sich die B 462 tatsächlich verändern wird? Noch ist weiter höchste Vorsicht geboten.

Michael V: "Wie viel muss da noch passieren, dass hier entschärft wird. Wenn ich dort fahre, warte ich schon auf den Einschlag von irgendwo her. Traurig."

Ron D: "Fahre die Strecke täglich und muss leider sagen dass im Verhältnis zu dem, was man da sieht, relativ wenig passiert."

Steffie V.: Der Fahrstil von vielen Autofahrern ist leider sehr aggressiv geworden, zu dichtes Auffahren, überholen an Stellen, wo man sich an den Kopf greifen muss usw. Und auf dieser Strecke häufen sich die Unfälle in letzter Zeit."

Jochen B.: "Was ist bloß (plötzlich) los auf dieser Strecke! Gefühlt ein massiver Vorfall/Unfall pro Woche!

Daniela S.: "Ich bin schon lang dafür, dort Überholstrecken einzubauen wie Richtung Offenburg."

Alex H.: "Besser wäre vielleicht ein generelles Überholverbot!"

Uschi D.: "Es ist doch schrecklich, was alleine in den letzten Wochen auf unseren Straßen im Kreis passiert ist. Ich meine es wird zu unkonzentriert gefahren, und wenn man genau hin schaut sind unsere Handys schuld."