Dunningen Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf B 462

Eine 44-jährige Ford-Fahrerin war gegen 22.40 Uhr auf der Schramberger Straße in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Einmündung bog die Frau nach links in Richtung Schramberg ab.

In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit dem 29-jährigen Motorradfahrer, der auf der Bundesstraße von Schramberg in Richtung Rottweil fuhr.

Mit schweren Verletzungen wurden beide Unfallbeteiligte ins Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Motorradfahrer erlag wenig später seinen schweren Verletzungen.