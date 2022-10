1 Pascal Schoch erzielt hier per Kopf den Ausgleich zum 1:1. Wenig später bringt er sein Team mit 2:1 in Führung. Foto: Wagner

Der FC Holzhausen ist Garant für Heimspiele, in denen eine Menge los ist. Bei der Partie gegen Rielasingen-Arlen fallen insgeamt neun Tore!















Der FC Holzhausen hat es wieder krachen lassen. Nach einem Hallo-Wach-Gegentreffer nach elf Minuten drehte die Elf von Trainer Pascal Reinhardt die Partie und machte es nach dramatischen Halbzeiten am Ende mit 6:3 (3:2) deutlich.

Erste Halbzeit

Nach sechs Spielen ohne Dreier beginnen die Hausherren gegen die Gäste vom Bodensee stürmisch, doch Schüsse von Fabio Pfeifhofer und Kevin Müller werden geblockt. Es folgt die kalte Dusche nach elf Minuten: Andrej Schlecht steht ungünstig, der flinke Chinidu Ugondu kommt an die Kugel und trifft zum 0:1. Die Hausherren bleiben aber am Drücker, und nach einer Flanke von Enrico Huss auf der rechte Seite springt Pascal Schoch nach 24 Minuten am höchsten und erzielt den erlösenden Ausgleich. Als nach einem Befreiungsschlag der Hausherren alle Gäste weit aufgerückt sind, verwickelt Kevin Müller den Rielasinger Keeper in einen Zweikampf, der Ball kommt zu Pascal Schoch, der gedankenschnell aus 40 Metern ins leere Tor trifft. Als sich Kevin Müller im Strafraum behauptet, krönt er die gute Aktion gar mit dem 3:1. Allerdings bleibt es spannend, weil sich Obed Chidindu Ugondu geschickt von der Defensive der Reinhardt-Elf lößt und mit einem Hoppelball noch vor dem Wechsel den Anschluss markieren kann.

Zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte beginnt turbulent. Nach einem tollen Dribbling über links flankt Kevin Müller in die Mitte, findet dort Fabio Pfeifhofer, der wieder den alten Abstand herstellt: 4:2 für das Team von Co-Trainer Benni Maier. Doch die gut spielenden Gäste geben nicht klein bei und kommen nach einem Gestocher im Strafraum zum erneuten Anaschluss. Albert Malaj lässt sich nach 71 Minuten feiern. Aber nur kurz, denn wenig später köpft der aufgerückte Carlos Konz eine genaue Schuon-Ecke zum 5:3 ein. Doch damit nicht genug: Den schönsten Treffer des Spiels bereitet der eingewechselte Oli Grathwol vor, der sich auf der linken Seite in den Strafraum reindribbelt, mit einem tollen Heber den Innenpfosten trifft – und der ebenfalls neu im Spiel befindliche Luca Pantel drückt in der Nachspielzeit die Kugel zum Endstand ins Netz.

FC Holzhausen – 1. FC Rielasiengen-Arlen 6:3 (3:2)

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Sven Ramic (75. Oliver Grathwol), Kevin Müller, Andrej Schlecht, Carlos Antonio Konz, Nils Schuon, Enrico Huss (66. Marcel Sieber), Niklas Schäuffele, Fabio Pfeifhofer (85. Simon Bok), Pascal Schoch, Janik Michel (74. Luca Pantel).

1. FC Rielasiengen-Arlen: Gianluca Tolino – Toranosuke Abe, Dominik Compagnucci Almeida, Nico Kunze (56. Moritz Kloß), Gianluca Serpa, Albert Malaj, Marek Bleise, John Schmidtke (63. Jonah Bastian Adrovic), Obed Chidindu Ugondu, Patrick Peters (78. Danny Berger), Harut Arutunjan (56. Justin Obika).

Tore: 0:1 Obed Chidindu Ugondu (11.), 1:1 Pascal Schoch (24.), 2:1 Pascal Schoch (28.), 3:1 Kevin Müller (35.), 3:2 Obed Chidindu Ugondu (37.), 4:2 Fabio Pfeifhofer (46.), 4:3 Albert Malaj (71.), 5:3 Carlos Antonio Konz (77.), 6:3 Luca Pantel (90.+3).

Gelb-Rote Karte gegen einen Spieler auf der Bank von Rielasingen( 67.)

Schiedsrichter: Alexander Rösch (TSG Bad Wurzach); Assistenten: Max Augenrendt, Lukas Wahl.

Zuschauer: 403.