1 Keine Chance für Torhüter Henning Schwenk: Kreshnik Lushtaku (nicht im Bild) hat für Neckarsulm nach drei Minuten genau in den Winkel getroffen. Foto: Wagner

Der FC Holzhausen hat es wieder getan. Nach einer total verkorksten Halbzeit gegen Neckarsulm holten die FCH-Cracks erneut einen hohen Rückstand auf.















Versteinerte Mienen sah man im Panoramastadion am Samstagnachmittag nach 45 Minuten. Kellerkind Neckarsulm lag nach einer defensiv sehr unsicheren Leistung der Holzhauser mit 3:0 in Front. Am Ende aber schaffen es die Gastgeber wieder, einen Punkt zu retten.

Erste Halbzeit

Pascal Reinhardt rotiert gegenüber der Partie in Hollenbach und bringt sechs neue Leute ins Team. Die Gäste haben zwar zuletzt gegen Schlusslicht FC Freiburg mit 1:0 gewonnen, dass sie aber in Holzhausen zu Beginn so hoch anlaufen würden, war nicht anzunehmen. So rutscht Gästestürmer Kreshnik Lushtaku gleich zu Beginn an einer Flanke vorbei – um wenig später zum 0:1 genau in den Winkel zu treffen. Das tut dem Spiel der Gastgeber gar nicht gut, die Heimdefensive agiert sehr fahrig, und Torhüter Henning Schwenk, der sich beim Gegentreffer sehr lang machte, aber machtlos war, muss mehrfach retten. Nach 26 Minuten klären die Gastgeber eine gefährliche Szene am eigenen Strafraum nicht konsequent genug, Pasqual Pander sagt Danke und versenkt das Leder zum 0:2. Wiederum ist Henning Schwenk absolut machtlos. Wenig später geht ein verfrühter Jubel durchs Panoramastadion, denn Pascal Schoch hat getroffen – der Treffer findet aber wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Wiederum hatte der Minutenzeiger wenig Gelegenheit, sich fortzubewegen, als sich Marc Wissmann eine Riesenchance bietet, die er aber vergibt. Da marschiert nach 39 Minuten Gästespieler Maximilian Gebert 30 Meter durchs Mittelfeld, spielt Tim Pöhler hoch an, und dieser befördert die Kugel per Flugkopfball zum 0:3-Halbzeitstand ins Netz. Ernüchterung in Holzhausen.

Zweite Halbzeit

Aber keine Resignation. Denn schließlich hat der FC Holzhausen auch gegen Mitaufsteiger ATSV Mutschelbach aus einem 0:3 noch ein 3:3 gemacht. Also baut Trainer Pascal Reinhardt sein Team um, bringt mit Nils Schuon, Sven Ramic und Andrej Schlecht für Marc Wissmann, Marcel Sieber und Marius Oberle gleich drei neue Leute ins Team – und auf einmal läuft das Spiel der Gastgeber auf Hochtouren. Es dauert allerdings bis zur 56. Minute, ehe sich das drückende Spiel der Gastgeber auszahlt. Ein Schuss von Nils Schuon wird abgewehrt, der Ball landet bei Oliver Grathwol, und der zieht aus 22 Metern ab. Der perfekte Schuss landet zum 1:3 in den Neckarsulmer Maschen. Kurze Zeit später liegt das 2:3 auf Oliver Grathwols Schuhspitzen, doch noch sind die Gäste im Glück. Allerdings nur kurz, denn einen Eckball von Nils Schuon köpft – wer wohl? – Top-Torjäger Janik Michel in die Maschen. Von den Gästen ist außer ein paar langen Bällen nun nichts mehr zu sehen, mit einer Reihe von Auswechslungen versuchen sie, den Rhythmus der Holzhauser zu stören. Die Schlussphase wird hektisch, die Nerven liegen blank, aber der starke Kevin Müller schafft mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck doch noch den Ausgleich. Ein Déjà-vu-Erlebnis für die Zuschauer. Der FC Holzhausen beendet die Partie allerdings zu zehnt, denn der bereits verwarnte Pascal Schoch wirft wütende den Ball auf den Boden und der in dieser Szene kleinliche Schiedsrichter Joshua Zanke aus Bauschlott schickt Pascal Schoch per Ampelkarte vom Feld.

FC Holzhausen – Sport-Union Neckarsulm 3:3 (0:3)

FC Holzhausen: Henning Schwenk – Marius Oberle (46. Andrej Schlecht), Kevin Müller, Carlos Antonio Konz, Marcel Sieber (46. Sven Ramic), Enrico Huss, Niklas Schäuffele (90.+3 Domenico Mosca), Oliver Grathwol, Marc Wissmann (46. Nils Schuon), Pascal Schoch, Janik Michel.

Sport-Union Neckarsulm: Marcel Susser, Jonas Selz, Tim Pöhler (68. Claudio Bellanave), Maximilian Gebert, Julian Grupp, Philipp Seybold (74. Leorant Marmullaku), David Gotovac, Marco Romano (58. Mario Müller), Lauritz Fischer, Pasqual Pander, Kreshnik Lushtaku (82. Steven Neupert).

Tore: 0:1 Kreshnik Lushtaku (3.), 0:2 Pasqual Pander (26.), 0:3 Tim Pöhler (39.), 1:3 Oliver Grathwol (56.), 2:3 Janik Michel (61.), 3:3 Kevin Müller (86.).

Gelb-Rote Karte gegen Pascal Schoch (FC Holzhausen, 90.).

Schiedsrichter: Joshua Zanke (Bauschlott); Assistenten: Vincent Becker, Raphael Kastner

Zuschauer: 375.