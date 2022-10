1 Hatte keinen schönen Nachmittag in Offenburg: Holzhausens Trainer Pascal Reinhardt. Quelle: Unbekannt

Beim Offenburger FV hat der FC Holzhausen am Samstag keine Punkte einfahren können. Am Ende wurde es aber zu hoch.















Der FC Holzhausen hat die Partie beim bis dahin schwächelnden Offenburger FV mit 1:4 (1:1) verloren. Das kam nicht ganz erwartet, doch die Gäste bekamen vor allem den groß aufspielenden Jean-Gabriel Dussot nie in den Griff.

Erste Halbzeit

Alles läuft eigentlich prima für die Gäste aus Holzhausen, die nach der Niederlage in Hollenbach und dem wilden 3:3 gegen Neckarsulm eigentlich einen Sieg einfahren wollten. Die Vorzeichen dazu standen gut, hatten die Gastgeber doch in den bisherigen elf Partien nur einen einzigen Sieg gefeiert. Und so jubelt Holzhausen bereits nach drei Minuten. Janik Michel verliert am gegnerischen Sechzehner den Ball, aber der kommt zu Kevin Müller, und der schlenzt den Ball wunderschön ins rechte Eck zum 0:1. Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, allerdings eher der Marke „hektisches Spiel“ – mit leichten Vorteilen für die Ortenauer, obwohl der FCH ja mit 1:0 in Führung liegt. Nach 33 Minuten setzt sich der agile Jean Dusset spielerisch auf der rechten Seite durch, den Abschluss kann Carlos Konz auf der Linie klären, doch Dimitris Tsolakis staubt zum verdienten 1:1-Pausenstand ab.

Zweite Halbzeit

Die Hektik setzt sich auch in den zweiten 45 Minuten fort, und nach 66 Minuten ist es wieder Jean-Gabriel Dussot, der sich zum wiederholten Male auf der rechten Seite durchsetzt, den eingewechselten Marco Petereit bedient – und der sagt „Danke“ und trifft zum Führungstreffer für den OFV. Holzhausens Trainer Pascal Reinhardt reagiert, bringt Marcel Sieber für Sven Ramic und Marc Wissmann für Nikas Schäuffele, doch es fehlt vorne die richtige Durchschlagskraft. Stattdessen fahren die Gasgeber gefährliche Konter – immer wieder über rechts mit Jean-Gabriel Dussot, der zweimal bei Riesenchancen an FCH-Keeper Kevin Fritz scheitert. Beinahe fällt das 2:2, doch der Schuss von Nils Schuon wird von den Gastgebern auf der Linie geklärt. Und statt des Ausgleichs fallen auf der anderen Seite in der Nachspielzeit noch zwei Tore: Erst setz sich der eingewechselte Yannik Prieto auf der linken Seite durch und bedient Marco Petereit, danach lässt der ebenfalls eingewechselte Jonas Pies beim 4:1 Torhüter Kevin Fritz keine Chance. Ein gebrauchter Tag für den FC Holzhausen.

Offenburger FV – FC Holzhausen 4:1 (1:1)

Offenburger FV: Jonas Witt – Noah Hirth, Jacob Harter, Maximilian Leist, Khery Hamka (64. Yannic Prieto), Dimitrios Tsolakis, Dennis Kopf (77. Luca Kehl), Luca Ernst, Markus Feger (84. Jonas Pies), Jean-Gabriel Dussot, Stephane Dzikang Njike (64. Marco Petereit).

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Sven Ramic (69. Marcel Sieber), Kevin Müller, Andrej Schlecht, Carlos Antonio Konz, Simon Bok (64. Fabio Pfeifhofer), Enrico Huss, Niklas Schäuffele (77. Marc Wissmann), Oliver Grathwol (86. Domenico Mosca), Nils Schuon, Janik Michel.

Tore: 0:1 Kevin Müller (3.), 1:1 Dimitris Tsolakis (33.), 2:1 Marco Petereit (66.), 3:1 Marco Petereit (90.+1), 4:1 Jonas Pies (90.+3).

Schiedsrichter: Luigi Satriano (Zell im Wiesental).