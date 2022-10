1 Der FC Holzhausen um Andrej Schlecht bekam zweimal in der Abwehr den Ball nicht rechtzeitig wegverteidigt. Foto: Wagner

Oberligist FC Holzhausen hat zum dritten Mal verloren. Neben der 0:2-Niederlage beim FSV Hollenbach gab es aber auch eine weitere schlechte Nachricht.















Beim Gastspiel in Hollenbach hatte der FC Holzhausen zwar die größeren Spielanteile, die Tore fielen jedoch auf der anderen Seite. So stand am Ende eine 0:2-Niederlage zu Buche, weil auch die Schlussoffensive keinen Holzhausener Torerfolg generierte. Diesmal kann der FCH den Rückstand nicht mehr wie gegen Mutschelbach wettmachen.

Erste Halbzeit

Kaum drei Minuten sind gespielt, da kommen die Holzhausener mit ihrem ersten Angriff durch. Fabio Pfeifhofer kann die Offensivaktion per Kopf abschließen – und die Gastgeber halten den Atem an, doch der Ball fliegt knapp am Hollenbacher Gehäuse vorbei. Auf der Gegenseite setzt sich acht Minuten später Michael Kleinschrodt am Flügel durch, flankt nach innen, Hannes Scherer nimmt den Ball direkt und schießt knapp am Tor vorbei. Doch der Schiedsrichter pfeift die Aktion ab: Abseits. Hollenbach bleibt am Drücker, wieder ist Michael Kleinschrodt beteiligt. Er kombiniert sich mit Lorenz Minder vor das Tor, doch der Schuss geht knapp vorbei. Zweimal kommen danach die Holzhausener Gäste vor das Hollenbacher Tor, aber die Schüsse von Pascal Schoch und Janik Michel werden geblockt.So kommt es, wie es kommen muss: Enrico Huss verliert nach 28 Minuten im Aufbau den Ball, der überragende Michael Kleinschrodt schießt sofort aus gut 20 Metern, und es steht 1:0. Hollenbachs Kapitän Hannes Scherer scheitert neun Minuten später aus der gleichen Position, und kurz vor der Halbzeit haben die Holzhausener Glück: Ein Freistoß von Marius Uhl wird abgefälscht, und lässt die Latte zittern. Eine verdiente Hollenbacher Führung zur Halbzeit.

Zweite Halbzeit

Im zweiten Abschnitt hat der FC Holzhausen deutlich mehr Ballbesitz als die Gastgeber, macht auch Druck, doch zu klaren Chancen kommen die Gäste nicht. Auch die offensiven Auswechslungen von Trainer Pascal Reinhardt zünden nicht in dem gewünschten Maß. Zu allem Über muss Fabio Pfeifhofer in der 77. Minute verletzt ausgewechselt werden, Marc Wissmann kommt für ihn ins Spiel. Das Anrennen der Gäste hat Folgen: Nur drei Zeigerumdrehungen nach der Pfeifhofer-Verletzung kombiniert sich Hollenbach bei einem Entlastungsangriff über die rechte Seite durch, FCH-Torhüter Kevin Fritz kommt weit aus dem Kasten, Jonas Limbach legt den Ball quer, und der zwölf Minuten zuvor eingewechselte Robin Dörner braucht nur noch zum 2:0 einzuschieben. In der Nachspielzeit bietet sich Marc Wissmann noch die Chance, den Spielstand auf 2:1 zu stellen, doch sein Schuss geht knapp drüber und der FC Holzhausen leer aus.

SV Hollenbach – FC Holzhausen 2:0 (1:0)

FSV Hollenbach: Philipp Hörner – Arne Schülke, Matthias Hahn, Lorenz Minder (68. Robin Dörner), Michael Kleinschrodt, Hannes Scherer, Samuel Schmitt (62. Boris Nzuzi), Jonas Limbach, Christoph Rohmer (73. Philipp Volkert), Marius Uhl, Noah Krieger (81. Marco Specht).

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Sven Ramic (77. Luca Pantel), Domenico Mosca (64. Niklas Schäuffele), Enrico Huss, Carlos Antonio Konz, Nils Schuon, Oliver Grathwol, Fabio Pfeifhofer (77. Marc Wissmann), Janik Michael, Pascal Schoch.

Tore: 1:0 Michael Kleinschrodt (28.), 2:0 Robin Dörner (80.).

Schiedsrichter: Timo Lämmle (Rommelshausen); Assistenten Dominik Barth, Marc-Kevin Seidl.