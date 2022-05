1 Der Rottenburger Nikola Glumac fiebert momentan Woche für Woche den neuen Folgen von der RTL-Reality-Show "Temptation Island" entgegen, bei der er selbst Teilnehmer ist. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Der Rottenburger Nikola Glumac fiebert momentan Woche für Woche den neuen Folgen der RTL-Reality-Show "Temptation Island" entgegen. Im Gespräch mit unserer Redaktion gesteht er: "Wenn man sich selber im TV sieht, ist es komplett anders, als es sich vor Ort angefühlt hat."















Rottenburg - Im vergangenen Sommer wurden die Folgen der Beziehungsprobe auf der Insel Paros mit dem Rottenburger Ehepaar Nikola und Gloria Glumac in der Ägäis gedreht. Ob die beiden noch zusammen sind, darf der 25-Jährige nicht verraten. In der Rückschau auf die Zeit in der Villa sagt er aber: "Ich habe einfach die Party dort genossen. Ich wollte nicht als Bremser die Stimmung kaputt machen."

TV-Bilder kommen falsch rüber

Das bleibt auch dem Zuschauer in den bisherigen sieben Folgen nicht verborgen. Wie er das Nacktbaden im offenen Meer mit den Verführerinnen rechtfertigt: "Ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich wollte einfach mal das Gefühl erleben, wie es sich nackt im Wasser anfühlt", erklärt der gebürtige Serbe seine Naivität. Ob er dabei ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Ehefrau hatte? "Ich hatte nie die Absicht, Gloria zu verletzen." Dass das auf den Bildern falsch rüberkomme, könne er im Nachhinein aber verstehen. Der Alkohol habe seine Hemmschwelle dazu gemindert. Aber: "Ich hatte nie eine emotionale Bindung zu einer Single-Frau während der zwei Wochen."

Das hat Gloria in der Frauenvilla ganz anders wahrgenommen – beim ersten Lagerfeuer vergoss sie angesichts Nikos Verhalten mehrfach Tränen und legte vorübergehend gar den Ehering ab. Was folgte, war ein Schimpfmarathon gegenüber dem 25-Jährigen vor der TV-Kamera. So hübsch wie Niko sei, so dumm sei er auch, ist noch eines der harmloseren Beispiele. Darauf angesprochen sagt der Rottenburger: "Diese Worte waren ein Schock für mich. Ich dachte nur: ›Wie kann man so über eine Person reden, die man liebt?‹" Als unloyal bezeichnet er das Verhalten Glorias. Nach der Show wollte er mit seiner Frau darüber ein ernsthaftes Wörtchen sprechen. Ob es überhaupt dazu kam?

Model-Karriere nimmt an Fahrt auf

Für seine berufliche Laufbahn hat sich die Teilnahme bei "Temptation Island" jedenfalls gelohnt. "Meine Model-Karriere nimmt an Fahrt auf. Ich bekomme Tag für Tag mehr Follower bei Instagram." Fast 60.000 hat er schon. Mit diesem Ziel ist er auch aus Serbien nach Kroatien und anschließend nach Deutschland gekommen. In einem Club in Kroatien habe er Gloria kennengelernt, die ihn anschließend nach Deutschland eingeladen habe. In seiner Heimat hatte er bereits Auftritte im Musikvideo der dort bekannten Sängerin Emina Jahovic. Hierzulande will er weiter durchstarten – als Model und Influencer. Gut Geld verdienen könne er auf jeden Fall jetzt schon.

Seine außergewöhnliche Erscheinung und seine Tattoos, verstreut über dem ganzen Körper, bescheren die nötige Aufmerksamkeit. Wie kam es dazu? "2017 oder 2018 habe ich bei der MTV-Sendung ›Miami Ink‹ und ›LA Ink‹ volltätowierte Körper kennen und lieben gelernt." Spontan habe sich der 25-Jährige den amerikanischen Trend-TV-Shows angeschlossen. Sein Lieblingstattoo: "Auf meinem Unterarm steht der Name meiner Schwester Mila. Sie ist mein Engel."

Familie verfolgt Highlight-Clips

Was die Familie in Serbien wohl zum Auftritt bei "Temptation Island" sagt: "Sie sehen immer nur die Highlight-Clips auf Youtube und rufen mich nach den Folgen an. Ich muss dann übersetzen", lacht der Rottenburger. Er selbst wisse nicht, was ihn bei den Folgen erwartet. "Ich fiebere jeder Dienstagnacht mit Spannung entgegen. Ich weiß nicht, was die Produktion zusammenschneidet."

Da würden Szenen schlimmer dargestellt, als in Wirklichkeit geschehen. "Es darf ja nicht langweilig werden", hat er das Show-Konzept verstanden. "Hauptsache es wirkt dramatisch." Die unterlegte Musik tue ihr Übriges.

Lagerfeuer eine "krasse Erfahrung"

Seine Bewerbung bei "Temptation Island" bereue er nicht: "Im Streit hat mir Gloria immer vorgeworfen, ich würde nur mit ihr zusammen sein, weil sie mir in Deutschland alles ermögliche." Da wollte der 25-Jährige einfach seine Beziehung testen und seine echte Liebe beweisen. Nach einem Online-Casting und einem weiteren Probedreh in Köln haben die Glumacs dann die Zusage bekommen. 2020 ist die Teilnahme noch an den schlechten Deutsch-Kenntnissen Nikolas gescheitert.

Was er von seinem TV-Auftritt nicht mehr vergessen wird? "Bei den Lagerfeuern in den Shows hatte ich das krasseste Gefühl in meinem Leben. Man weiß nicht: Ist der Partner fremdgegangen?" Das Partyleben in der Villa gehöre aber zur besten Zeit in seinem Leben. Um 11 Uhr morgens aufstehen, dann die Spielchen der RTL-Produktion mitspielen und abends wieder feiern. So lasse es sich eben leben.