1 Nikola Glumac aus Rottenburg lässt es sich in der Männervilla gutgehen. Foto: Frank Fastner/RTL

"Die Ereignisse in der Männervilla überschlagen sich", leitet "Temptation-Island"-Moderatorin Lola Weippert die siebte Folge der Reality-Show ein. Selbstverständlich mittendrin: Nikola Glumac aus Rottenburg. Was seine Gattin Gloria beim nächsten Lagerfeuer wohl erwartet?















Rottenburg - RTL schenkt dem Rottenburger Ehepaar in der neuen Folge "Temptation Island" (kostenpflichtiges Streaming über RTL+) aber nicht ganz so viel Sendezeit wie in den vergangenen Episoden des Beziehungstests. Niko macht dennoch den Anfang und beschreibt den Lebensinhalt der vergebenen Männer auf der Insel Paros den Bildern entsprechend: "Wir machen so eine geile Party. Ich weiß nicht, was wir feiern, aber wir feiern einfach uns."

Wenig später sieht man erneut wilde Feierszenen aus der Männervilla, es wird ordentlich gebechert und geraucht. Die Stimmung ist ausgelassen. Dabei flossen nur wenige Stunden zuvor beim 25-jährigen Rottenburger die Tränen. Der Grund: Ehefrau Gloria hat aus Wut wegen der Eskapaden ihres Mannes gegen diesen eine Schimpftirade gestartet. Beispiel gefällig? "Niko mag nur Ärsche, weil er selber einer ist." Diese Worte hat Niko beim zweiten Lagerfeuer schlucken müssen.

"Hat meine Seele tief verletzt"

Das hat den gebürtigen Serben schwer getroffen – Tränen waren die Folge. "Ich finde es unfassbar, dass man den Ehemann so schlechtreden kann. Meine Seele ist völlig verletzt." Doch kaum zurück in der Villa warten die Single-Frauen mit einer leichtbekleidenden Tanzeinlage auf die niedergeschlagenen Männer – und die Poolparty beginnt von vorne. Es wird eng umschlungen getanzt, aufreizende Gestik und Strip-Einlagen kommen dazu.

Gloria strahlt hingegen nach dem zweiten Lagerfeuer wie ein Honigkuchenpferd: "Ich habe meinen Mann wiedererkannt", ist die 28-Jährige davon begeistert, dass Niko das erste Lagerfeuer – da war Nacktbaden angesagt – nicht getoppt hat. Vielmehr muss sie ihre Mitstreiterin Jessi trösten. Die ist komplett geknickt: Freund Abdu hat eine Verführerin geküsst. Erste Gedanken, das Projekt abzubrechen, kommen auf. Gloria gibt sich als Trostspender und schmiedet einen Racheplan.

Gloria will Party eskalieren lassen

"Wir hocken hier wie die Opfer. Lass uns auch mal die Party eskalieren lassen." Sie geht noch einen Schritt weiter: "Die Jungs machen geilen Urlaub. Was die können, können wir schon lange. Wir provozieren ab sofort auch, nur eben mit Stil." Dass die in Starzach geborene zu diesem "Stil" auch sogenannte Lap-Dances – zu deutsch Schoßtänze – zählt, kündigt sie prompt an. Wenig später muss die Rottenburgerin aber feststellen: "Ich sehe hier nur Ärsche. Die will ich aber doch gar nicht sehen." Da hat sich das Ehepaar Glumac wohl bei der falschen TV-Show angemeldet.

Szenen- und Stimmungswechsel zur Männervilla. Niko hat schon wieder eine Verführerin auf der Schulter. Sandra, so heißt die Single-Frau, die es auf den tätowierten Serben abgesehen hat, erklärt im Interview: "Gloria, ich werde mir den Niko holen. Du hast nichts mehr zu melden." Der 25-Jährige ist jedenfalls schwer geschmeichelt: "Die Mädels sind so geil. Die geben mir so viele Komplimente." Das ist er von Gloria wohl nicht gewohnt.

Hochzeitsfoto als Notizblock

Zurück in der Frauenvilla steht die Welt urplötzlich Kopf. Aus dem nichts heraus beginnt Gloria zu schluchzen. Sie weiht den Zuschauer in ihr Ritual ein: "Alle schlimmen Dinge, die Niko hier macht, schreibe ich auf unser Hochzeitsfoto." Ernüchtert bemerkt sie: "Wenn es nur zwei oder drei Dinge wären, müsste ich keine Liste führen." Inzwischen sei das Foto vom wichtigsten Tag im Leben der Glumacs mit zwölf Stichworten gefüllt.

"Ich kriege diese Bilder einfach nicht aus dem Kopf." Schwer zu knabbern hat Gloria an den Pool-Szenen, als ihr Ehemann die Verführerinnen sich um den Hals kuscheln ließ. "Das war immer unser Ding", moniert die Rottenburgerin. Niko sei ihr Rede und Antwort zu jeder einzelnen Situation schuldig, wenn die 14 Tage auf der Insel Paros ein Ende gefunden hätten – die Halbzeit ist jedenfalls geschafft.

Weippert in den Villen zu Gast

Ungeahnt dessen relaxt Niko oberkörperfrei in der Sonne, an seiner Brust rechts und links zwei Single-Ladies. "Ich fühle mich sehr wohl", bestätigt Niko den Eindruck des Zuschauers. Dann ertönt wieder der gefürchtete "Temptation-Sound". Steht erneut ein Lagerfeuer an? Nein, stattdessen kündigt sich Moderatorin Lola Weippert in den Villen an. Ob es ihr gelingt, die Frauen zu mehr Party zu animieren und die Männer etwas zu bremsen? Die nächste Folge wird Aufklärung bringen.