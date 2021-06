14 Der Skywalk ist das Herzstück des Besucherzentrums. Foto: (dpa)

Am Samstag war es endlich soweit. Nach dreieinhalbjähriger Bauzeit und monatelangem Lockdown öffnete sich am Samstag die Tür zum Nationalparkzentrum Ruhestein für Besucher zum ersten Mal. Im Oktober was das Zentrum feierlich in einem Livestream übergeben worden.

Ruhestein - Der Andrang war groß. Unter den Besuchern waren ganze Familien, von den Enkeln bis zu ihren Großeltern. Wer sich die Ausstellung über die heimische Tier- und Pflanzenwelt anschauen wollte, musste vorab online ein Ticket bestellen. Groß und Klein nutzen die Gelegenheit, um in die geheime Welt des Waldes einzutauchen und auf drei unterschiedlichen Ebenen einen Blick auf den Schwarzwald zu werfen.

Am Abend war die maximale Besucherzahl von 130 erreicht und Nationalpark-Leiterin Ursula Pütz zufrieden. Wie begeistert die Besucher von der Ausstellung waren, zeigen die Kommentare im Besucherbuch. Dort ist zu lesen: "das war die beste Ausstellung, die ich je gesehen habe", "wunderschön und faszinierend" und das Versprechen "wir kommen gerne wieder".

Es wurden vier neue Regiobuslinien eingerichtet, getaktet auf Zugzeiten an den Bahnhöfen der Region. So sollen Touristen möglichst einfach zu dem Zentrum kommen. Das weitgehend hölzerne Gebäude liegt an der auf gut 900 Metern über dem Meer gelegenen Passhöhe Ruhestein. Neben einer Ausstellung bietet es auch Informationen zu Angeboten wie Führungen oder Wanderrouten.

Corona-Regeln erlauben nur wenige Besucher

Leiterin Ursula Pütz hatte diese Woche erklärt: "Wir sind sehr erleichtert, dass das Auf und Ab der letzten Monate nun ein Ende haben soll." Das Nationalparkzentrum war schon im vergangenen Oktober nach über dreijähriger Bauzeit feierlich übergeben worden - allerdings bereits damals im Zuge der Corona-Einschränkungen in deutlich kleinerem Rahmen als ursprünglich gedacht.

Auch jetzt ist der Betrieb wegen der Hygienevorschriften eingeschränkt: Zunächst könnten nur 130 Menschen pro Tag die Dauerausstellung besuchen - vollständig geimpft, genesen oder mit negativem Coronatest. Ein Testzentrum soll an den Wochenenden vor Ort geöffnet sein.

