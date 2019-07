Nationalpark Hinter den Kulissen: Das Besucherzentrum

Der Wald wird auch zum Hauptthema in der großen Dauerausstellung, die auf 1000 Quadratmetern die Geschichte des Baumes von der Krone bis zur Wurzel erzählen wird - bis tief in die neuronalen Netze. Auf verschiedenen Ebenenen werden dort Zusammenhänge im Wald am Beispiel einer 600 Jahre alten Tanne gezeigt und erlebbar gemacht.

Aber auch andere Bereiche werden das Besucherzentrum mit Leben füllen. Geplant sind eine Info- und eine Gastronomie-Zone sowie ein Shop mit regionalen Produkten. Im Obergeschoss wird Platz für Verwaltungs- und Schulungsräume geschaffen. Das Gebäude wird für alle zugänglich und bis auf den Aufsichtsturm barrierefrei sein. "Das wäre sonst furchtbar teuer gewesen", gibt Riegert-Matt zu. Architektonisch ist der Skywalk, der wie eine Brücke aus dem Gebäude direkt in den Schwarzwald führt, eine Herausforderung. Doch die Verantwortlichen zeigen sich optimistisch. "Es geht sehr zügig voran. Wir wollen nächstes Jahr fertig werden", sagt Riegert-Matt.