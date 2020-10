Nationalpark Schwarzwald Besucherzentrum wird offiziell übergeben

Baiersbronn - Der Nationalpark Schwarzwald erhält nach mehreren Jahren Bauzeit sein neues Besucherzentrum. An der Übergabe am Freitag (14.30 Uhr) wollen auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und mehrere Landesminister teilnehmen. Das weitgehend hölzerne Gebäude an der auf gut 900 Metern über dem Meer gelegenen Passhöhe Ruhestein nimmt im Form und Material das Thema des Nationalparks auf. Es besteht aus mehreren langen Gebäuderiegeln, die wie Baumstämme schräg übereinandergefallen zu sein scheinen. Direkt vor den Fenstern am steilen Berghang beginnt der Wald, ein Skywalk führt in die Kronen 120 Jahre alter Fichten und Tannen.