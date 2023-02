Häfele-Versandzentrum in Nagold ist wieder in Betrieb

1 Das hochmoderne Versandzentrum in Nagold liefert seit Montag, 27. Februar auch wieder aus. Damit können Kunden aus ganz Deutschland wieder auf ein breites Spektrum an Artikeln bei Häfele zugreifen. Foto: Häfele

Gute Nachrichten in schwierigen Zeiten: Nach dem Hackerangriff auf Häfele vor knapp einem Monat, ist nun auch das Versandzentrum in Nagold wieder in Betrieb. Häfele ist deutschlandweit wieder lieferfähig.









„Kunden aus ganz Deutschland können nun wieder bei Häfele bestellen und werden beliefert“, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Online-Shop ist aber noch nicht wieder in Betrieb.

Nach dem Cyberangriff auf die internationale Häfele-Gruppe am 2. Februar 2023 hatte das Unternehmen vergangene Woche zunächst das Versandzentrum Hannover in Betrieb genommen und elf Bundesländer von dort mit Ware versorgt. Seit Montag, 27. Februar ist auch die Auslieferung aus Nagold erneut angelaufen. In der Pressemitteilung wird dazu erörtert: „Damit können ab sofort auch die Kunden aus den fünf südlichen, dem Versandzentrum Nagold zugeordneten Bundesländern wieder bestellen.“

Bundesweit breites Sortiment verfügbar

Mit dem Hochlauf des Versandzentrums Nagold auf dem Wolfsberg steht nun wieder deutschlandweit ein breites Spektrum an Artikeln zur Verfügung. Bestellungen werden aktuell telefonisch und per E-Mail angenommen.

„Sobald wir sehen, dass alle neu aufgenommenen Prozesse stabil laufen, folgt der nächste Schritt: die Live-Schaltung unseres Online-Shops“, so CEO Gregor Riekena. „Unser wichtigstes Ziel war, bundesweit wieder lieferfähig zu sein. Nachdem wir das mit vereinten Kräften in kurzer Zeit geschafft haben, arbeiten wir nun an der vollständigen Inbetriebnahme unseres gesamten Nagolder Versandzentrums. Damit werden wir die volle Schlagzahl zurückgewinnen.“

Häfele ist Nagolds größter Arbeitgeber und blickt in diesem Jahr auf sein 100-jähriges Bestehen zurück. Aus diesem Anlass bekommen die Nagolder Bürger 2023 von dem Unternehmen eine Multifunktionsfreilufthalle geschenkt. Neben der Hauptverwaltung im Tal betreibt Häfele auf dem Nagolder Wolfsberg ein hochmodernes Versandzentrum mit Hochregallagern. Auf der gegenüberliegenden Seite laufen zudem die vorbereitenden Arbeiten für das geplante moderne „Dynamik-Zentrum“.

Info: Über Häfele

Häfele ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Nagold. Das Familienunternehmen wurde 1923 gegründet und bedient heute in über 150 Ländern weltweit die Möbelindustrie, Architekten, Planer, das Handwerk und den Handel mit Möbel- und Baubeschlägen, elektronischen Schließsystemen und LED-Licht. Häfele entwickelt und produziert in Deutschland und Ungarn. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Häfele-Gruppe bei einem Exportanteil von 81 Prozent mit 8000 Mitarbeiter, 38 Tochterunternehmen und zahlreichen weiteren Vertretungen weltweit einen Umsatz von 1,87 Mrd. Euro.

