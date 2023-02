1 Das Nagolder Unternehmen Häfele leidet unter einer Cyberattacke. Foto: © valerybrozhinsky - stock.adobe.com

Nagold - Der größte Arbeitgeber Nagolds musste am Donnerstag seine Systeme abschalten. Die Häfele SE & Co KG wurde Opfer eine Cyberattacke. Dies bestätigte Christian Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, auf Nachfrage unserer Redaktion am Freitagmittag. Am Donnerstag war auf der Webseite des Nagolder Unternehmens, das für Produktion und Vertrieb von Möbel- und Baubeschlägen sowie elektronischen Schließsystemen bekannt ist, lediglich von einer technischen Störung die Rede.

Firma sucht nach Lösung

Erst Freitagmittag gab die Firma bekannt, dass es sich um einen Cyberangriff aus externer Quelle handelt. Die Firma arbeite an einer schnellstmöglichen Lösung. Weitere Informationen – Ursprung, Folgen sowie wann die IT-Systeme wieder hochgefahren werden – war bis Redaktionsschluss von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Köln in Erfahrung nicht zu bringen.