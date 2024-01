Nach Correctiv-Recherche: Aufrufe zum Protest gegen die AfD in mehreren Städten im Land

1 Am Mittwoch demonstrierten in Freiburg mehrere tausend Menschen gegen Rechtsextremismus. Auch am Wochenende sind in der Stadt und anderen Teilen Baden-Württembergs Proteste geplant. Foto: dpa/Valentin Gensch

Am Wochenende wollen Demokraten in mehreren Städten in Baden-Württemberg zu Demonstrationen gegen rechts auf die Straße. Auch die Liste der teils prominenten Unterstützer der Protestaktionen ist lang.









Die Correctiv-Recherchen über ein Geheimtreffen von Rechtsextremen mit AfD-Politikern sowie CDU-Mitgliedern sorgen am Wochenende für Demonstrationen gegen die AfD in mehreren Städten in Baden-Württemberg. Nicht nur in der Landeshauptstadt Stuttgart, auch in anderen Teilen des Landes gibt es Aufrufe zum Protest: In Herrenberg, Nürtingen, Pforzheim, Karlsruhe, Offenburg, Freiburg, Heidelberg und Ulm wollen laut der Website „Zusammen gegen rechts“ Menschen auf die Straße. Ebenso in Mannheim und Baden-Baden. Organisiert werden die Demonstrationen von den unterschiedlichsten Akteuren aus der Zivilgesellschaft: Initiativen gegen rechts wie „Omas gegen rechts“, Klimabewegungen wie Fridays for Future oder Privatpersonen.