Blick auf das Tonbachtal Foto: Julian Beekmann

Das kleine Baiersbronn im Nordschwarzwald ist der deutsche Gourmetolymp. Nirgendwo gibt es eine höhere Dichte an Feinschmeckerrestaurants, nirgendwo eine größere Kaderschmiede für Spitzenköche. Warum ist das so? Eine Spurensuche vor Ort.

In der Küche im Münchner Tantris mit Küchenchef Benjamin Chmura. A /Annette Sandner

Das Restaurant Tantris ist eine Legende. Hier wurde 1971 das deutsche Küchenwunder geboren. Wie arbeitet es sich dort am Herd? Was gibt es als Personalessen? Unsere Autorin Anja Wasserbäch hat sich einen Tag als Küchenhilfe versucht.

Herbert Grönemeyer hat 2023 auch ein Kochbuch auf den Markt gebracht. /Victor PATTYN

Herbert Grönemeyer ist der erfolgreichste deutsche Künstler – und ein großer Genießer. Ein Gespräch über das Essen seiner Kindheit, die wahnsinnige Kulinarik seiner estnischen Mutter, das Geheimnis seiner Salatsoße und britisches Essen.

„Ich bin der VW-Polo unter den Köchinnen“, sagt Bettina Rust.

Bettina Rust isst nicht nur gerne, sie spricht auch gerne darüber. Zeit also, mit der Moderatorin über das Essen ihres Lebens, den Inhalt ihres Kühlschranks sowie das Alter in den Medien zu sprechen. Und warum sie Paare bei Einladungen auseinandersetzt.

„Ich bin ganz klar für Arbeitsmigration“, sagt Tim Raue im Gespräch mit unserer Zeitung. Foto: Nils Hasenau

Tim Raue ist einer der erfolgreichsten, umtriebigsten Köche in Deutschland. Ein Gespräch über die Lage der Gastronomie, den Wert von Handwerk, was er von der 4-Tage-Woche hält, ob er der Rapper unter den Spitzenköchen ist und was beim Essen in seinem Kopf passiert.

Im Genusslabor von Alexander Herrmann in Wirsberg. Foto: AH Posthotel

Zurück in die Zukunft: Im fränkischen Wirsberg werden uralte Techniken angewandt, um kulinarisch fit für morgen zu sein. Zu Besuch im Fermentierlabor bei Spitzenkoch Alexander Herrmann.

Ist der Ali da? /Sandra Eckhardt

Von seiner Mutter, die als Putzkraft arbeitete, leiht er sich das Startkapital für sein erstes Restaurant. Heute ist der Sternekoch Ali Güngörmüş auf allen Kanälen zu sehen. Ein Treffen in München.

Vor der Michelinstern-Verleihung 2023 war schon klar: einige Sterne werden nach München gehen. Dem war auch so. Foto: STZN

Anton Gschwendtner, der einst im Stuttgarter Olivo kochte, möchte im Atelier zwei Sterne verteidigen. Mindestens. Warum ist München derzeit zur Gourmethochburg schlechthin aufgestiegen?

Alina Meissner-Bebrout ist schon seit acht Jahren selbstständig. Die hohe Kochkunst lernte sie unter anderem bei Sven Elverfeld im „Aqua“. Foto: Anna Salemi

Es ist die vermutlich kleinste Sterneküche im Land: Im Bi:Braud im Ulm kocht Alina Meissner-Bebrout, die einen eindrucksvollen Werdegang hat.

Tohru Nakamura, 40 Jahre alt, ist mit dem besten aller Welten aufgewachsen: In Bayern mit schwäbischen Großeltern mütterlicherseits und einem japanischen Vater. /Ramon Haindl

Der Koch Tohru Nakamura ist mit der schwäbischen, bayerischen und japanischen Kulinarik aufgewachsen und hat die französische Haute Cuisine gelernt. Ein Besuch in der schicken Schreiberei mitten in München, in der es alles außer Sushi gibt.

Spitzenkoch Thomas Bühner ist in Asien ein Star„Der Papa ist hier bekannter als Ronaldo“ /Michael Holz

Mit dem La Vie in Osnabrück hat er Gourmetgeschichte geschrieben: Thomas Bühner ist einer der besten Köche Deutschlands. Seinen Neustart wagt er jetzt im Alter von 60 Jahren in Taiwan, wo er auf der Straße nach Selfies gefragt wird.

Bitte mit allem und viel scharf! Foto: dpa/Bernd Thissen

Der Döner ist die womöglich schönste Art von kulinarischer Aneignung, die wir haben. Wurde er nun in Kreuzberg oder Reutlingen erfunden? Und was macht einen guten Döner aus? Eine Geschichte des „German Döners“.

Sauerkraut-Spezialist aus dem Elsass: Olivier Nasti. /Ilya Kagan

Krenn, Kraut, Käse: Im Elsass pflegt der Koch Olivier Nasti die kulinarischen Traditionen und schafft in seinem Haus den Spagat zwischen Fine Dining und Hausmannskost. Ein Besuch beim Sauerkraut-Spezialisten.

Sind Forellen aus dem Schwarzwald die Lösung? /Stéphanie Tétu

Welchen Fisch kann man noch guten Gewissens essen? Die Ozeane werden ausgebeutet, einige Fischarten sind vom Aussterben bedroht. Ist Fisch aus der Aquakultur die Lösung? In Baiersbronn setzt man auf Forellen aus dem Schwarzwald, während aus dem Bodensee kaum noch Fisch zu holen ist.

Eine Teatime im Grill Room des Hotels Café Royal mit Sandwiches, Scones und Petit Fours. /Giles Christopher

Scones mit Clotted Cream und Gurkensandwiches – britischer wird’s nicht: Der klassische Afternoon Tea wurde im 19. Jahrhundert erfunden. Und wird noch heute bis ins kleinste Gebäckdetail zelebriert. Die Geschichte der Tea Time.

Gastgeberin des Jahres: Nina MIhilli. Foto: Julian Beekmann

Nina Mihilli ist Maître in der Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach in Baiersbronn – und wurde jüngst zur besten ihres Fachs gekürt. Eine Geschichte im Rampenlicht mit Schattenseiten.

Graciela Cucchiara in ihrer Kochgarage in München Foto: Kay Blaschke

Graciela Cucchiara ist die wohl schillerndste Persönlichkeit der Kulinarik in Deutschland. Ein Besuch in ihrer Kochgarage in München, wo die Argentinierin eine sagenhafte Lasagne macht. Was sind ihre Geheimzutaten?

Stefanie Hering stammt aus Warmbronn, wo sie ihre Liebe zu Keramik entdeckte. Heute versorgt sie Sterneköche und Privatiers mit toller Keramik. Foto: Sonja Müller

Geschirr für Lenny Kravitz und Nicole Kidman: Promis und Sterneköche schwören auf Geschirr von Stefanie Hering. Mittlerweile versorgt die gebürtige Schwäbin Feinschmecker auf der ganzen Welt mit ihren stilvollen Kreationen.

Tim Mälzer über Geschmack und Lieblingsrezepte: „Daheim koche ich wie eine Hausfrau“ Foto: PHILIPP RATHMER

Nach was schmeckt seine Kindheit? Warum kann er Restaurantkritiker nicht leiden? Was kocht er zu Hause? Tim Mälzer im kulinarischen Gespräch.

Immer noch ein Fan des VfB Stuttgart: Juan Amador. Er hat als Torwart in der Auswahl für Baden-Württemberg gespielt. Dann kam ihm die Lehre dazwischen. Sonntagsspiele waren nicht möglich, da der Spanier in der Küche stehen musste. Foto: Lukas Kirchgasser

Der beste Koch Österreichs kommt aus Strümpfelbach. Ein Besuch bei Juan Amador im Wiener 19. Bezirk, der viel vom Aufstieg und Fall berichten kann.

Hans Neuners Arbeitsplatz ist das Ocean Restaurant an der Algarve. Seine Gäste kommen von weit her, um das Menü zu genießen. Foto: Vila Vita Parc

Ein Österreicher am Meer: Hans Neuner hat an der Algarve seine Heimat gefunden. Und wurde mehrmals zum besten Kochs Portugals gekürt. Ein Besuch im Ocean-Restaurant.

Sterne-Koch Boris Rommel: Der Mann, der den Gockel in die Schweineblase steckt /Konstantin Wietzel

Im Land, wo Wein und Honig fließen, kocht Boris Rommel fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Der Zwei-Sterne-Koch wagt im Restaurant Le Cerf im Schlosshotel Friedrichsruhe den Schritt zurück mit Blick nach vorn. Hier geht’s zur Geschichte.

Wie schmeckt der Sommer, Herr Paul? Foto: Vivi d’Angelo/Brandstätter Verlag

Was braucht es im Ferienhaus? Was ist der beste Proviant für die Fahrt? Was gibt es am ersten Abend im Urlaub? Koch und Autor Stevan Paul verrät die besten Kochtipps für die Ferien und wie man sich keinen Stress macht.

In Charlottenburg sind in den vergangenen Jahren einige neue Restaurants dazu gekommen. Hier verraten Locals wie Katharina Raue, Pralinenkönigin Kristiane Kegelmann und Küchenchef Arne Anker ihre Tipps. Foto: Gruentuch Ernst Architects

Legendäre Bars, viele Asia-Imbisse, aber auch zeitgeistiges Fine Dining – der Berliner Stadtteil Charlottenburg ist die schicke Großtante mit Grandezza, die nun auch ein bisschen mit der Zeit geht. Ein kulinarischer Spaziergang mit den besten Schlemmertipps von Menschen mit Genussverstand.

Wie schmeckt Biber, Max Stiegl? Foto: Ingo Pertramer

Der österreichische Koch Max Stiegl über den Konsum von Fleisch, die Tradition alles vom Tier zu verwenden und die Zubereitung von Hoden. Hier geht’s zum Interview.