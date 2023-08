Eine neue Dokuserie über das Hotel Traube Tonbach ist ab 25. August in der ARD-Mediathek verfügbar. Der Titel: „Verbrannte Sterne“.

Im Mittelpunkt des vom SWR produzierten Fünfteilers „Verbrannte Sterne“ steht die siebte und achte Generation der Hoteliersfamilie Finkbeiner. Der Film, über den das Hotel in einer Pressemitteilung informiert, begleitet die Inhaber und ihr Team über zwei Jahre – vom Moment des verheerenden Feuers im Januar 2020 und Abriss des historischen Stammhauses über den Sterneverlust durch die gesamte Corona-Zeit bis zum Neubeginn und der Wiedereröffnung der Spitzengastronomie. Entstanden ist eine Familiensaga, die zeigt, wie aus Gastgebern Krisenmanager werden und die zugleich Zeitgeschichte erzählt.

Von 2020 bis 2022 begleitete SWR-Redakteurin Gabriele Damasko die Inhaberfamilie Finkbeiner durch zwei bewegte Jahre der Hotelgeschichte. Das Kamerateam blickte nicht nur hinter die Kulissen des schwierigen Wiederaufbaus während der Pandemie, sondern war in vielen entscheidenden Momenten nah an den Akteuren. So zeigt die Dokumentation die Gastgeberfamilie aus Heiner, Renate, Matthias, Sebastian und Antonia Finkbeiner sowie viele ihrer Mitarbeiter auf sehr persönliche Weise und erzählt von den Herausforderungen beim Kampf um das Comeback ihrer Spitzenrestaurants.

Erste Folge startet mit der Katastrophe

Die erste Folge beginnt mit der Katastrophe: Das 230-jährige Stammhaus des Fünfsternehotels brennt bis auf die Grundmauern ab. Bis zur Brandnacht am 5. Januar 2020 waren hier das Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube, die mit einem Stern ausgezeichnete Köhlerstube und die historische Bauernstube zuhause. Die Zerstörung löste weltweit Reaktionen aus. Noch in der Nacht wird der Wiederaufbau beschlossen.

„Das Feuer hat unser Stammhaus mit den Restaurants und damit die vier Michelin-Sterne verbrannt. Aber wir als Familie waren uns einig, dass wir nicht diejenigen sein werden, mit denen nach sieben Generationen alles zu Ende geht“, erinnert sich Hotelchefin Renate Finkbeiner.

Die fünfteilige Serie erzählt jedoch nicht nur von Mut und Aufbruchstimmung, sondern zeigt die Hoteliers und ihre Mitarbeiter auch als Krisenmanager. So entsteht für die für das Feinschmeckerhotel essenzielle Spitzengastronomie in Rekordzeit ein Provisorium aus Schiffscontainern auf dem Parkhausdach.

Unsere Redaktion war ebenfalls beim Wiederaufbau mit der Videokamera zu Gast:

Nur wenige Wochen später bringt Covid 19 alles zum Stillstand und legt auch den verbliebenen Hotelbetrieb lahm. Am Beispiel der Traube Tonbach fängt das Kamerateam ein, wie die Branche besonders hart von der Pandemie getroffen wird. „Keine Gäste, null Einnahmen“, verdeutlicht Matthias Finkbeiner die Konsequenz. Aber auf der Großbaustelle musste es weitergehen. Wie der Wiederaufbau geglückt ist, zeigt die finale Folge.

Alle fünf Folgen sind ab dem 25. August als Streaming-Angebot in der ARD-Mediathek verfügbar und werden im September auch im SWR Fernsehen ausgestrahlt.