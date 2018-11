Horb a. N. Welche Rolle spielt neue Begleitung?

Die Beamten nehmen, so erzählt sie, ein Foto von ihr mit. Doch die Zeugen, so wird dem Schwarzwälder Boten berichtet, bestätigen der Kripo, dass Dreher nicht die Frau ist, mit der Michael Riecher als letztes gesehen wurde.

Donnerstagvormittag bekam sie dann die endgültige Bestätigung durch die Kripo: "Die Herren waren wieder da. Sie legten das Foto, was ich ihnen gegeben hatte, auf den Tisch. Und sagten: Wir wissen jetzt sicher, dass sie es nicht waren! Das hat mich wirklich erleichtert!"

Die ganze Nacht konnte sie kaum schlafen, weil es sie so aufgewühlt hatte, das man sie verdächtigt. Und die Kripo so entschlossen vorgegangen sei. Auch andere, bisher vernommene Zeugen berichten von einer "harten Vorgehensweise".

Ist der "Auffindeort" gar nicht der Tatort?

Der Druck auf die Ermittler ist hoch. Denn bisher, so ein Polizeisprecher, konnte noch "kein konkreter Tatverdacht begründet werden. Auch zum Tatmotiv gibt es keine näheren Erkenntnisse." Klar ist: Ein Suizid oder Unglücksfall kann nach gerichtsmedizinischer Bewertung ausgeschlossen werden.

Insofern ist natürlich auch die letzte, dunkelhaarige Begleitung von Riecher im Succulent von Bedeutung. Denn: Irgendwann zwischen Freitag acht und Samstagmorgen um 10 Uhr muss der Immobilien-Unternehmer getötet worden sein. Die Frage ist auch, wo Riecher getötet wurde. Laut Frank Grundke, Sprecher der Staatsanwaltschaft, kennt man den "Auffindeort" von Riecher. Den Tatort aber nicht.

Ein Paar hatte am Samstagmorgen um 10 Uhr einen Geschäfts-Termin mit Michael Riecher. Sie bemerkten, dass irgendetwas nicht stimmt. Laut Staatsanwaltschaft wurde Riecher dann tot in der Wohnung gefunden. Die liegt im Erdgeschoss. Hier war auch sein Büro. Im Souterrain hängt das Schild: "Immobilien Riecher".

Bemerkenswert: Am immer noch abgesperrten Haus haben die Spurensicherer lediglich an der Eingangstür zum Souterrain die Fingerabdrücke von außen hin untersucht. Weder an der Terrassentür –­ durch die teilweise auch Besucher in die Wohnung kamen – noch an der eigentlichen Eingangstür sind die schwarzen Reste der abgenommenen Fingerabdrücke zu erkennen. Vor dieser Souterrain-Tür hatten die Spurensicherer am Mittwoch auch drei Spuren auf dem Rasen davor markiert.

Im Souterrain selbst ist von außen eine Art Büro mit Stuhl zu sehen, im nächsten Zimmer sind Kleiderregale. Also eher Zweit- oder Abstellräume. Wurde Riecher hier getötet? Ist der Täter durch die untere Tür geflüchtet?

Die Sonderkommission sucht weiterhin Zeugen, die in der Weikersthalstraße "im Verlauf des Freitags sowie in der Nacht auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Dabei weist die Polizeipressestelle auch auf "Wahrnehmungen akustischer Art", möglicherweise ein Streitgespräch oder ein wegfahrende Autos.

Offenbar auch im Visier der Ermittler: das Tatmotiv Vermögen. Staatsanwalt Grundke: "Grundsätzlich werden bei Ermittlungen auch die Vermögens- und Geschäftsbeziehungen des Opfers durchleuchtet."

Es gibt Horber, die spekulieren, dass möglicherweise auch in dem Geschäftsgebaren des Opfers ein Tatmotiv liegen könnte. Riecher hatte unter anderem in Leipzig Wohnungen entwickelt und verkauft oder vermietet.

Unterdessen gibt es immer mehr Stimmen, die den schwierigen Charakter Riechers bestätigen. "Er ist auch mit Handwerkern sehr ruppig umgegangen", erzählt ein Bekannter des Opfers.