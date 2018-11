Horb a. N. Wurde Mann in Nordstetten ermordet?

Laut Polizei war am Samstagmorgen gegen 10 Uhr ein 57-jähriger Mann leblos in seiner Nordstetter Wohnung in der Weikersthalstraße gefunden worden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach ersten Feststellungen blieb die Todesursache unklar. Die Kriminalpolizei übernahm deshalb die Ermittlungen und regte bei der Staatsanwaltschaft Rottweil eine Obduktion des Leichnams an. Nach Prüfung des Sachverhalts ordnete die Staatsanwaltschaft diese auch an.

Nach Bekanntgabe des Obduktionsergebnisses am Dienstag ergab sich der dringende Verdacht eines Tötungsdelikts. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat noch am Dienstag eine 50-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Zur Klärung des Verbrechens hat die Sonderkommission ein Hinweistelefon unter der Telefon Nummer 0741/477-108 geschaltet.