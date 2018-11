Hintergrund Nach Tod von Immobilien-Investor: Wie arbeitet eine Sonderkommission?

Harri Frank vom Polizeipräsidium Tuttlingen hat die Antworten. Bei einem Gewaltverbrechen - wie im Fall des getöteten Immobilien-Investors - bündelt die Kriminalpolizei ihre Kräfte um effektiv ermitteln zu können. Im Klartext heißt das: Aus den einzelnen Kriminalkommissariaten des Präsidiums, etwa Tuttlingen oder Freudenstadt, werden Beamte abgezogen und der neuen Sonderkommission zugeteilt. Die sitzt - im Gegensatz zu vielen Krimis, wo sich die Ermittler gerne in Tatortnähe einquartieren - zentral in Rottweil. "Theoretisch könnte die Sonderkommission auch in der Nähe des Tatorts sein", sagt Frank. "Aber das wäre logistisch sehr aufwendig. Rottweil hat sich als Standort bewährt." Dort sitze die Kriminalpolizeidirektion, erläutert der Polizeisprecher. Es gebe genügend Platz und den Beamten der Sonderkommission stünden voll eingerichtete Arbeitsplätze zur Verfügung.

Zahl der Ermittler hängt vom Fall ab

Die Größe einer Sonderkommission hänge vom jeweiligen Delikt ab. "Der Fall entscheidet über die Anzahl der Ermittler", sagt Frank. Es gilt die Regel: Je vielschichtiger die Spurenlage und je zahlreicher die Hinweise aus der Bevölkerung, desto mehr Beamte arbeiten an einem Fall. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen seien 50 Ermittler bei einem Mordfall zwischenzeitlich aber "fast schon Standard". "Das ist auch die Größe, die wir noch aus eigenen Kräften stemmen können."