Keine Verbesserung in Sicht: Die Lufthansa, die im Juli und August etwa 6000 Flüge streichen will, bedient die Strecke Stuttgart – Frankfurt überhaupt nicht mehr. Bis Ende August heben auf dieser Verbindung keine Flieger ab.

Lufthansa streicht Flüge im Juli und August am Flughafen Stuttgart

Zahlreiche Flüge waren bereits zuletzt ausgefallen, vor allem der morgendliche Zubringer LH127 von Stuttgart nach Frankfurt war betroffen: Im Zeitraum vom 20. bis 29. Juni hob der Airbus A319, A320 oder sogar der "große" A321 nur zwei von zehn Mal ab. Lufthansa-Flug LH131, der um 8:25 Uhr Stuttgarter Boden in Richtung Main-Metropole verlässt, flog mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit (20.-29. Juni) noch relativ häufig. Mit weiteren Kürzungen sei im Juli und August zu rechnen, sagte Lufthansa-Sprecher Thomas Jachnow schon im Juni unserer Redaktion. "Diese Verbindung wird teilweise gestrichen, weil es Alternativen gibt", begründet Jachnow.

Statt zu fliegen: Von Stuttgart nach Frankfurt mit der Bahn

Wer vom Flughafen Stuttgart via Frankfurt Flughafen in die weite Welt reisen möchte, wird in den kommenden Wochen manches Mal auf die Deutsche Bahn ausweichen müssen. Stuttgart habe "ein starkes Angebot", um mit dem Zug nach Frankfurt oder München zu kommen und von dort ein Urlaubsziel zu erreichen. Nun, da die Strecke für die kommenden Wochen komplett beerdigt wird, wird als Grund erneut genannt: "die exzellente Anbindung mit der Bahn". Jachnow sagte unserer Redaktion: "Dies wird von den Kunden überwiegend positiv angenommen, da damit das Erreichen der Anschlussflüge aus Frankfurt gewährleistet ist."

Lufthansa bedient die Strecke Stuttgart - München

Die Strecke von Stuttgart nach München ist laut Jachnow nicht betroffen: "München ist von Stuttgart auch weiterhin mit dem Flugzeug möglich."

Auf der Strecke Stuttgart - Frankfurt hatte Lufthansa bereits zuletzt mehrere Flüge gestrichen. Nachfolgend eine Auflistung über die Ausfälle Ende Juni.

Lufthansa-Sprecher: Am Flugplan ändert sich nichts

Allein an Personalnot bei der Lufthansa liegen die Streichungen auf der Strecke STR – FRA offenbar nicht. Mit den Streichungen werde versucht, den Flughafenbetreibern Luft zu verschaffen, die den Betrieb unter anderem in Sachen Sicherheits- und Bodenpersonal aufrechterhalten müssten. Große Probleme hatte der Airport in Leinfelden-Echterdingen zwar bislang nicht (Flughafen-Sprecher Walter Schoefer: "Die Probleme in Stuttgart sind kleine Münze im Vergleich zu anderen Flughäfen"), Jachnow zieht trotzdem folgendes Fazit: "Es lief suboptimal, wir hoffen, dass es sich einpendelt."

Komplett beerdigt wird die Strecke Stuttgart – Frankfurt jedoch (noch) nicht, das betont der Sprecher auf Nachfrage. "Es gibt keinerlei Planung diesbezüglich, der Flugplan bleibt bis Ende Oktober bestehen, wie er ist." Annullierungen seien jedoch weiterhin möglich. Nachvollziehbar wäre die Einstellung des mittlerweile kürzesten deutschen Inlandsflugs aber schon, auch Nürnberg - München wurde während der Pandemie eingestellt. Die Entfernung zwischen Stuttgart und Frankfurt beträgt nur 157 Kilometer oder 85 Meilen.

Wochentags 42 Verbindungen mit der Bahn von Stuttgart nach Frankfurt

Auf die Deutsche Bahn umzubuchen, dürfte in den meisten Fällen klappen. Die schnellste Verbindung mit dem Zug von Stuttgart nach Frankfurt beträgt dem Unternehmen zufolge 1 Stunde und 17 Minuten mit etwa 42 Verbindungen pro Wochentag. Auch Direktverbindungen gibt es: bis zu 27 pro Tag. Der früheste Zug von Stuttgart nach Frankfurt fährt um 0:12 Uhr ab, der letzte Zug von Stuttgart nach Frankfurt um 23:05 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen können sich die Zeiten ändern.

Die großen Probleme: Die Deutsche Bahn ist zwar das umweltfreundlichere Verkehrsmittel, angesichts einer Pünktlichkeitsquote von lediglich 62,7 (Mai 2022) aber kein sehr verlässliches. Zudem ist es für Reisende deutlich komfortabler, bereits in Stuttgart einzuchecken, als im unübersichtlichen Frankfurter Flughafen mit seinen langen Wegen.

Lufthansa cancelt die Verbindung von Friedrichshafen nach Frankfurt

Auch die innerdeutsche Verbindung Friedrichshafen – Frankfurt hat die Lufthansa zuletzt häufiger gestrichen. "Hier sieht es nicht so gut aus", bestätigt Jachnow, die Fahrt zum Frankfurter Flughafen sei von Friedrichshafen deutlich umständlicher als von Stuttgart aus. "Manchmal können wir hier über Zürich umrouten", so Jachnow. Wissenswert: Wer aus der Schweizer Hauptstadt abfliegt, benötigt - sofern es nicht nach Deutschland geht - im Flieger keine Masken. Die Maskenpflicht im Flugzeug gilt dort nicht.

Lufthansa-Chef Spohr: Stabilisierung erst im Winter

Mit schnellen Verbesserungen rechnet Lufthansa-Chef Carsten Spohr indes nicht. Trotz Tausender Neueinstellungen erwarte er eine Stabilisierung erst für den kommenden Winter. Spohr schob sogar eine Entschuldigung hinterher: Das "Hochfahren des komplexen Luftverkehrssystems von fast null auf derzeit wieder fast 90 Prozent" habe nicht zur angestrebten Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Robustheit geführt.

Umstritten ist auch, ob der Einsatz von Leiharbeitern an den Flughäfen schnell Abhilfe schaffen könnte. Das Regierungspräsidium Stuttgart, dass die Zuverlässigkeitsüberprüfungen für Baden-Württemberg durchführt, hat Zweifel an den Plänen von Volker Wissing (FDP, 52), Hubertus Heil (SPD, 49) und Nancy Faeser (SPD, 51). Bis zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg könnte es knapp werden.