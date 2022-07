3 Blick in den Stuttgarter Flughafen: Der Airport gibt eine Empfehlung heraus, wann Passagiere zum Flughafen kommen sollen. Foto: Schmidt

Am Stuttgarter Airport drohen in den Sommerferien in Baden-Württemberg lange Wartezeiten. Wie viel früher man zum Check-in gehen sollte und wie der Flughafen plant - ein Überblick.















Stuttgart - Die Zahl der Reisenden steigt. Der Flughafen Stuttgart rechnet deshalb mit längeren Wartezeiten bei Check-in und an den Sicherheitskontrollen. Allein für das erste Ferienwochenende werden rund 700 Starts und Landungen erwartet.

Hier eine Übersicht unter anderem über Fliegen ab Stuttgart, beliebte Ziele, Parkmöglichkeiten, Corona-Empfehlungen, Services der Airlines und Tipps der Bundespolizei.

So viel Zeit sollten Urlauber am Flughafen Stuttgart mitbringen

Mindestens 90 Minuten vor dem Abflug sollten Reisende an der Sicherheitskontrolle sein. "Wir bitten Sie deshalb frühzeitig, spätestens jedoch zwei Stunden vor Abflug an den Airport zu kommen", heißt es. Und: "Die Wartezeiten können sich aufgrund der Abläufe rund um den Flughafenbetrieb laufend ändern." Wichtig: Urlauber sollten Reise- und Gesundheitsdokumente vorbereiten und diese am Check-in bereithalten. Außerordentlich viel Zeit am Airport bei Leinfelden-Echterdingen zu verbringen, ist aber auch nicht nötig. Passagiere sollen keinesfalls mehr als drei Stunden vor Abflug vor Ort sein – "das ist dann kontraproduktiv", teilt Flughafen-Sprecherin Beate Schleicher unserer Redaktion mit.

700 Flüge am ersten Ferienwochenende

Zum Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg stehen am Flughafen Stuttgart am ersten Ferienwochenende rund 700 Starts und Landungen im Plan. Verkehrsreichster Tag zum Auftakt ist Sonntag, 31. Juli, mit 247 Starts und Landungen.

Beliebteste Ziele ab Stuttgart: Antalya in der Türkei und Palma de Mallorca

Mit rund 850 Verbindungen ist die türkische Küstenstadt Antalya in diesem Jahr auf Platz eins der gefragtesten Ziele, gefolgt von Palma de Mallorca mit etwa 740 Flügen.

Parken am Stuttgarter Flughafen

Wer sich mit dem Auto zum Abflug bringen lässt, sollte die Kiss & Fly-Regelung beachten: Vor dem Terminal darf maximal acht Minuten gratis gehalten werden. In Terminalnähe werden für 30 Minuten 2,50 Euro fällig. Auf dem Parkplatz P0 bleibt die erste Stunde kostenlos.

Diese Corona-Empfehlungen gelten am Flughafen Stuttgart

Die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken gilt seit Anfang April für Urlauber nicht mehr - über die Maskenpflicht in Flugzeugen gab es hitzige Diskussionen. Fluggästen und Besuchern wird vom Stuttgarter Airport aber dringend empfohlen, im Terminal und beim Bustransfer weiter eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. An Bord des Flugzeugs gelten die Corona-Vorschriften der jeweiligen Airlines.

Hier gibt’s den Impfnachweis am Stuttgarter Flughafen

Bei der Flughafen-Apotheke Aeroatoll können sich Reisende einen digitalen Impfnachweis mit Vorlage von Impfpass und einem Ausweisdokument ausstellen lassen.

Condor, Eurowings, TUIfly: Diesen Service bieten die Airlines

■ Condor: Ein Vorabend-Check-in ist für die Abflüge des Folgetags möglich in Terminal 1, teils gegen Servicegebühr. Ein Online-Check-in ist möglich.

■ Eurowings: Ein Late-Night-Check-in wird von Eurowings am Stuttgarter Airport angeboten in Terminal 1, teils gegen Servicegebühr.

■ Lufthansa: Lufthansa bietet am Flughafen Stuttgart keinen Vorabend-Check-in an. Ein Online-Check-in ist möglich.

■ SunExpress: SunExpress bietet keinen Vorabend-Check-in an. Ein Online-Check-in ist möglich.

■ Swiss: Swiss bietet keinen Vorabend-Check-in in Stuttgart an. Ein Online-Check-in ist möglich. Auch ein Self-Bag-Drop wird angeboten. Das Gepäck kann an einem Automaten selbstständig abgegeben werden.

■ TUIfly: In Stuttgart bietet TUIfly keinen Vorabend Check-In an. Ein Online-Check-in ist möglich.

■ Turkish Airlines: Turkish Airlines bietet keinen Vorabend Check-In an. Ein Online-Check-in ist möglich.

Das plant Eurowings für die Sommerferien in Baden-Württemberg

Eurowings verweist auf Engpässe bei Bodendienstleistern, Flughäfen, Sicherheitskontrollen und bei der Flugsicherung. Daher habe die Airline bereits vor mehreren Wochen einige Hundert Flüge in den Monaten Juli und August aus dem Flugplan genommen. "Dies betraf natürlich auch den Flughafen Stuttgart", sagte Eurowings-Sprecher Florian Gränzdörffer unserer Redaktion. "Nach dieser Entlastung rechnen wir für die Sommerferien in Baden-Württemberg mit einem weitgehend stabilen Flugplan."

Lufthansa streicht die Verbindung Stuttgart – Frankfurt

Die Strecke Stuttgart – Frankfurt hat die Lufthansa bis Ende August gestrichen. Die Bahn sei eine gute Alternative - wobei die Züge sich zuletzt häufig verspäteten. Insgesamt streicht die Airline in den Sommermonaten etwa 6000 Flüge. Ausgenommen sind die in der Ferienzeit gut ausgelasteten klassischen Urlaubsziele und Langstreckenverbindungen, wie Lufthansa-Sprecher Thomas Jachnow unserer Redaktion sagte. Darüber hinaus könne es auch zu Zeitenänderungen bei Flügen kommen.

So ist die Personallage am STR vor den Sommerferien

"Von den rund 200 Stellen bei unseren Tochtergesellschaften konnten über die Einstellungsoffensive im Frühjahr über 90 Prozent aus dem lokalen Arbeitsmarkt heraus bereits besetzt werden", berichtete Airport-Sprecherin Schleicher unserer Redaktion. "Es werden weiter Mitarbeiter als Verstärkung gesucht, nicht nur für den Sommer, denn traditionell sind auch viele Reisende in den Herbstmonaten September und Oktober unterwegs."

Von den vorhandenen Mitarbeitern sei der weitaus größte Teil derzeit auch verfügbar; Infektionen gebe es nur vereinzelt. Schleicher: "Für den Start der Sommerferien nächste Woche ist zu hoffen, dass das auch so bleibt – das erste Wochenende der Ferien wird eine große operationelle Herausforderung für alle Beteiligten."

Bundespolizei und FraSec übernehmen Sicherheitskontrollen

Am Flughafen Stuttgart laufen die Kontrollen teils über ein externes Unternehmen. Das berichtet Dennis Sommerfeld, Sprecher der Bundespolizei, unserer Redaktion. Am Airport in der Nähe von Filderstadt übernehmen Luftsicherheitsassistenten der Firma FraSec die Sicherheitskontrollen im Bereich der Fluggast-, Hand- und Reisegepäckkontrolle.

Beauftragt wurden sie von der Bundespolizei. "Für die Durchführung der Sicherheitskontrollen stehen am Flughafen Stuttgart gegenwärtig ausreichend Luftsicherheitsassistentinnen und -assistenten zur Verfügung", betont Sommerfeld. FraSec ist auch an anderen Flughäfen in Deutschland im Einsatz, in Frankfurt am Main, wo es zum Ferienbeginn lange Warteschlangen gab, und Hamburg etwa.

Bundespolizei: früh zur Gepäckaufgabe am Check-in

Die Bundespolizei ist ebenfalls vor Ort, sichert die Kontrollstelle, übernimmt den Schutz der Fluggäste und Luftsicherheitsassistenten sowie Fachaufsichtsmaßnahmen während der Luftsicherheitskontrollen. Für die Sommerferien in Baden-Württemberg sieht Sommerfeld die Kontrollen gut aufgestellt.

Gepäck am Flughafen Stuttgart

Als Handgepäck darf ein kleines Gepäckstück mit in die Flugzeugkabine genommen werden. Ob das Handgepäck tatsächlich den vorgeschriebenen Maßen entspricht, können Reisende nach Angaben des Flughafens an Vorrichtungen neben den Check-in-Schaltern prüfen.

Diese Flüssigkeiten dürfen ins Flugzeug

"Flüssigkeiten dürfen nur in Behältern von bis zu 100 Milliliter im Handgepäck mitgeführt werden", berichtet der Flughafen Stuttgart. Mitgenommen werden dürfen sie in einem durchsichtigen Ein-Liter-Zipbeutel.

Reisen mit Kindern am Stuttgarter Flughafen

Wer einen Leihbuggy benötigt, ist am Sperrgepäckschalter in Terminal 3 richtig: Buggy oder Kinderwagen können dort gegen einen Leihbuggy getauscht werden. Am Gate kann er vor dem Abflug bei den dortigen Mitarbeitern abgegeben werden.

Aussichten für die Sommerferien

Ob noch Flüge von Airlines gestrichen werden könnten, ob es Verspätungen oder ein Flugchaos geben wird? Flughafen-Sprecherin Schleicher sagte unserer Redaktion zuletzt: "Die Pfingstferien waren unser Probelauf – und da hat es mit deutlich mehr Verkehr sehr gut geklappt." Nach vorläufigem Stand bieten die Airlines in den sechs Ferienwochen über 10.300 Flüge an.