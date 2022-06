Maskenpflicht in Flugzeugen

1 In Deutschland ist die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen bis 23. September gesetzlich festgelegt. Foto: Andreas Arnold/dpa

Seit Mai empfiehlt die Europäische Union (EU), die Maskenpflicht in Flugzeugen und Flughäfen aufzuheben. Deutschland orientiert sich nicht daran – und lässt sich lieber von den Airlines vorführen.















Dabei hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) direkt nach dem Votum der EU-Flugbehörden reagiert und die Abschaffung der Maskenpflicht im gesamten Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) gefordert. Vielleicht hätte er nur die Abschaffung in der Luftfahrt fordern sollen, um regelmäßig überfüllte Busse und Bahnen zu berücksichtigen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kassierte seinen Vorstoß direkt wieder ein. Es fehle angesichts der "sehr hohen Fallzahlen" der Spielraum, um auf Masken zu verzichten.

Maskenpflicht im ÖPNV wegen sehr hoher Fallzahlen?

Auch gut zwei Wochen später erntet Lauterbach für seine Entscheidung meist nur Kopfschütteln. "Es ist völlig unverständlich, warum Deutschland im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten an der Maskenpflicht im Flugverkehr festhalten will und diese nicht durch eine freiwillige Entscheidung der Fluggäste ersetzt", kritisiert Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion.

Maskenpflicht in Flugzeugen: Kein klarer Kurs erkennbar

Auch die FDP erneuerte den Wunsch nach Abschaffung der Maskenpflicht. Bernd Reuther, Verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, twitterte: "Alle unsere Nachbarländer haben die #Maskenpflicht in ÖPNV, Fernverkehr und Flugzeugen abgeschafft, schon vor Wochen oder gar Monaten und auch schon bei viel höheren Inzidenzen. Die Infektionszahlen sinken aktuell überall in Europa deutlich. (…) Worauf warten wir noch? Beenden wir die Maskenpflicht!"

Thorsten Frei (CDU) kritisiert Karl Lauterbach (SPD) für starre Haltung

"Hier wird nicht die Maskenpflicht durch die Fluggesellschaften ad absurdum geführt, sondern der Bundesgesundheitsminister führt mit seiner starren Haltung das Verhältnismäßigkeitsprinzip und damit einen zentralen Rechtsgrundsatz unseres freiheitlichen Rechtsstaates ad absurdum", erklärt Thorsten Frei im Interview zur Maskenpflicht in Flugzeugen.

Frei glaubt nicht an eine Lockerung bis zu den Sommerferien: "Man hätte die Lockerung längst vollziehen können, da die Rahmenbedingungen diesen Schritt zulassen. Andere Länder und Fluglinien haben uns dies vorgemacht und mir ist kein Fall bekannt, der zu negativen Auswirkungen auf die Passagiere geführt hätte."

Austrian Airlines schafft Maskenpflicht ab

Und während Austrian Airlines am Pfingstwochenende reagierte und nach Finnair und anderen Gesellschaften die Maskenpflicht abgeschafft hat, wird sie in Deutschland wohl bis zum 23. September aufrechterhalten. Ob sie in der Luft kontrolliert und durchgesetzt wird oder nicht.

Maskenpflicht: Bundesgesundheitsministerium will zeitnah Überprüfung abschließen

Und was sagt das Bundesgesundheitsministerium rund um Karl Lauterbach? Ein Sprecher teilte knapp fünf Tage nach Anfrage am Dienstag mit, dass derzeit unter Berücksichtigung der aktuellen Lage geprüft werde, ob und wann eine Aussetzung der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln beschlossen werden kann. Auf die Nachfrage unserer Redaktion, wann die Überprüfung abgeschlossen sei, hieß es "zeitnah".

Maskenpflicht in Flugzeugen: Bei welcher Airline gilt sie noch

Über den Wolken gibt es bei vielen Airlines keine Maskenpflicht mehr. Den Anfang machten im Oktober 2021 zahlreiche skandinavischer Fluggesellschaften wie SAS oder Norwegian auf Inlandsflügen. Es folgte im März British Airways: Wenn im Zielland keine Maskenpflicht herrsche, sei sie an Bord optional. Easyjet hat die Maskenpflicht auf diversen Routen Ende März gekippt. Swiss zog kurz darauf nach. Am Pfingstwochenende kommunizierte auch Austrian Airlines den Wegfall der Maskenpflicht.

Wichtig: Neben Deutschland halten bislang auch Spanien, Italien und Griechenland an der Maskenpflicht im Flugzeug fest. In Ungarn, den Niederlanden oder Frankreich besteht sie nicht mehr, Air France setzt sie aber weiter um.