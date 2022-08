1 Auch wenn das ausführliche Gutachten noch aussteht: Die Brandursache nach dem Brand bei Reifen Göggel scheint geklärt. (Symbolfoto) Foto: SDMG/ Kohls

Nach dem Großbrand auf dem Gelände von Reifen Göggel in Gammertingen gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache. Das Gutachten steht jedoch noch aus.















Gammertingen - Man gehe davon aus, dass der Brand auf dem Gelände des Reifengroßhändlers durch das zuvor abgebrannte Feuerwerk verursacht wurde, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg .

Umfangreiche kriminaltechnische Untersuchungen und weitergehende Ermittlungsmaßnahmen - so beispielsweise die Befragung von Zeugen und die Einsichtnahme von Foto- und Videoaufnahmen - hätten ergeben, dass das Feuer an mindestens drei voneinander unabhängigen Stellen auf dem Werksgelände ausgebrochen sei, heißt es weiter. Ein ausführliches Brandgutachten jedoch steht noch aus.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung konnten in diesem Zusammenhang nicht erlangt werden. Ob möglicherweise fahrlässiges Verhalten im Raum steht oder von einer Verkettung unglücklicher Umstände auszugehen ist, sei noch Gegenstand der weiteren Abklärungen.

Der Großbrand hat viele Spuren hinterlassen, womöglich auch Schäden angerichtet: Verdorbene Lebensmittel in den Gärten, Rußschäden an Haus und Hof oder auch an Fotovoltaikanlagen. In einer Mitteilung der Stadt Gammertingen vergangene Woche hieß es dazu: "Für Schäden bei Dritten ist die Firma Göggel haftpflichtversichert. Bitte machen Sie Ihren möglichen Anspruch schriftlich geltend. Berechtigte Ansprüche werden bei bestehender Haftung und Vorliegen aller weiteren Voraussetzung nach den Grundsätzen des Schadensersatzrechts entschädigt." Mehrere Anzeigen gegen Reiffen Göggel waren in diesem Zusammenhang bei der Polizei eingegangen.

