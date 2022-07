4 Am Sonntag gingen die Löscharbeiten weiter. Foto: Eyrich

Nach dem Großbrand bei der Firma Reifen Göggel gibt es noch einige offene Fragen. Wir geben einen Überblick über die Lage.















Gammertingen - Das Feuer beim Reifen-Großhändler Göggel hat die Feuerwehr auch am Sonntag noch mit massiven Nachlöscharbeiten in Gammertingen beschäftigt. Offiziell noch unklar ist die Brandursache. Es gibt jedoch starke Vermutungen.

Gibt es bereits Erkenntnisse zur Brandursache?

Fragt man die Einsatzkräfte vor Ort, so scheint die Sache klar. "Das Feuerwerk war der Auslöser", sagen mehrere Feuerwehrmänner, die nicht mit Namen genannt werden wollen. 100 Prozent sicher ist das jedoch noch nicht. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg auf unsere Nachfrage am Sonntag erklärte, könne man aktuell noch keine Aussagen darüber treffen. "Die Löscharbeiten laufen noch", so ein Sprecher. Dass das angezündete Feuerwerk für den Brand gesorgt haben könnte, wollte der Polizeisprecher nicht bestätigen, erklärte jedoch. "Es gab ein Feuerwerk und es gab einen Brand. Ein Zusammenhang könnte natürlich bestehen, ist aber noch nicht erwiesen."

Wie kamen die Flammen auf das Gebäude?

Nach unseren Information hat sich zunächst ein Reifenstapel entzündet. Da die Reifen in Folie verpackt gewesen sind, gingen die Flammen schnell auf weitere Stapel und dann auf das Gebäude über.

Wie hoch ist die Schadenssumme beim Brand bei Reifen Göggel?

Auch hier gibt es noch keine finalen Erkenntnisse. Fest steht aber, dass die Summe auf jeden Fall im Millionen-Bereich liegt: "Wie viele Millionen es genau sind, lässt sich nach derzeitigem Stand aber nicht beziffern", so die Polizei Ravensburg auf unsere Nachfrage. Ende Mai hatte Reifen Göggel mitgeteilt, 50 Millionen Euro in ein neues Lager investieren zu wollen. Damit sollte es ermöglicht werden, statt 1,5 künftig zwei Millionen Reifen zu lagern. Ein Teil des neuen Lagers wurde jetzt Raub der Flammen.

Wie viele Kräfte waren im Einsatz?

380 Einsatzkräfte waren nach Polizeiangaben mit 70 Fahrzeugen vor Ort in Gammertingen. Das Großaufgebot setzte sich aus Einsatzkräften aus vier Landkreisen zusammen. Auch die Bundeswehr, das DRK und Notfallseelsorger waren vor Ort.

Wurden Menschen verletzt?

Beim Feuer auf dem Gelände des Reifenherstellers Göggel sind laut Polizeiangaben fünf Menschen leicht verletzt worden. Vier von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Eine weitere Person habe bei einem Sturz eine Platzwunde erlitten. Rund zehn der Einsatzkräfte wurden vorsorglich vom DRK versorgt, wie die Stadt auf ihrer Homepage erklärt.

Hat das Feuer Auswirkungen auf die Menschen in Gammertingen und der Umgebung?

Parallel zu den Löscharbeiten wurden Luftmessungen durchgeführt. Haushalte im Kreis Sigmaringen waren dazu aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine entsprechende Warnmeldung wurde laut Polizei über den Rundfunk ausgestrahlt, zusätzlich wurde per Lautsprecherdurchsagen in einem angrenzenden Wohngebiet gewarnt. Eine Gefahr bestand allerdings nicht. "Es stinkt, aber es wurden keine Grenzwerte überschritten", sagt Gammertingens Kommandant Daniel Zeiler unserer Redaktion.

Wieso gab es ein Feuerwerk?

Firmeninhaber Bruno Göggel feierte am Samstag seine Hochzeit. Es sollte der krönende Abschluss einer großartigen Feier sein.

Wie lief die Hochzeit ab?

Wie unsere Redaktion in Erfahrung gebracht hat, hatte Firmenchef Bruno Göggel mit seiner Corinna auf seinem Privatgrundstück, das sich direkt an das Firmengelände anschließt, gefeiert. Rund 300 Gäste waren eingeladen, sie waren es auch, die den Brand bemerkt hätten. Bei der Sause mit dabei waren auch zahlreiche Künstler wie der Kabarettist Dave Davis und Schlagersänger DJ Ötzi ("Hey, Baby"). Genächtigt wurden laut Infos von schwaebische.de im Sigmaringer Karls Hotel. Bruno Göggel hatte das komplette Hotel gemietet.

War es Göggels erste Hochzeit?

Nein, laut unseren Informationen war es die dritte Ehe von Bruno Göggel. Seine letzte Frau, Andrea, war 2016 verstorben.

Was sagt die Firma selbst zu den Vorkommnissen?

Wie es nach dem Brand bei Reifen Göggel weitergeht, blieb am Sonntag unklar. Anfragen unserer Redaktion per E-Mail bei Marketingleiter Mike Hummel und bei Inhaber Bruno Göggel blieben unbeantwortet.

War das Feuerwerk genehmigt, wieso wurde es überhaupt zugelassen?

Eine Anfrage an das Landratsamt Sigmaringen blieb am Sonntag noch unbeantwortet. Bürgermeister Holger Jerg bestätigte jedoch, dass das Feuerwerk genehmigt war. Laut unseren Informationen waren sechs Mann der Gammertinger Feuerwehr als Brandschutzdienst vor Ort, auch dies konnte Jerk bestätigen. Erst vor wenigen Tagen war auf der Homepage der Stadt Gammertingen zu lesen: "Aufgrund der anhaltenden Hitze und den fehlenden Niederschlägen bittet die Stadt Gammertingen und der Fachbereich ›Forst‹ dringend um Vernunft und Vorsicht. Alle Grillstellen im und am Wald (bis zu einer Entfernung von 100 Metern) sind im gesamten Stadtgebiet Gammertingen in den Indexstufen 4 (hohe Gefahr) und 5 (sehr hohe Gefahr) gesperrt."

Wie groß ist die Firma Reifen Göggel?

Die Firma gilt als Deutschlands größter Reifen-Großhändler. Laut Informationen von "Die Deutsche Wirtschaft" machte Reifen Göggel im Jahr 2021 einen Umsatz von 256 Millionen Euro. In dem Ranking "Top-Familienunternehmen in Deutschland" belegte man Platz 1001.

Wie ist die Rechtsform des Unternehmens?

Bruno Göggel operiert als eingetragener Kaufmann – eine mittlerweile extrem seltene Rechtsform. Bei dieser Rechtsform haftet der eingetragene Kaufmann mit seinem Privatvermögen für die Belange der Firma. Dieselbe Rechtsform hat auch Wolfgang Grupp mit seinem Textilunternehmen Trigema in Burladingen.