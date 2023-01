1 Hunderte Autospiegel wurden demoliert. Foto: @Jon – stock.adobe.com

Hunderte Autos sind in den vergangenen Monaten im Zollernalbkreis beschädigt worden, nun ist klar: Eine Gruppe junger Männer hat die Autos demoliert.















Link kopiert

Zollernalbkreis - Vier Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren hatte die Polizei kurz nach Weihnachten festgenommen.

Ermittlern des Polizeireviers Balingen ist es nun nach eigenen Angaben gelungen, eine Serie von zirka 300 Sachbeschädigungen an Autos im Zollernalbkreis und dem Kreis Tübingen aufzuklären. Der Schaden: weit mehr als 200.000 Euro.

Unsere Empfehlung für Sie Über 100 Fahrzeuge beschädigt Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung im Zollernalbkreis und im Kreis Tübingen Das Polizeirevier Balingen ermittelt seit Weihnachten gegen vier junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren, die im Verdacht stehen, im Laufe der Feiertage mindestens 100 Autos im Landkreis Tübingen und dem Zollernalbkreis beschädigt zu haben.

Seit September 2022 hatten sich in den beiden Landkreisen Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gehäuft, eine bis zu sechs Beamte starke Ermittlungsgruppe wurde beim Polizeirevier Balingen eingerichtet.

Weitere Fälle über Weihnachten

Über die Weihnachtsfeiertage wurden weitere Fälle bekannt: Erneut wurden an zahlreichen geparkten Autos die zur Fahrbahnmitte hin liegenden Außenspiegel abgeschlagen, wie die Polizei berichtet.

Unsere Empfehlung für Sie Mysteriöse Serie So jagt die Polizei die Autokratzer Zig beschädigte Autos in mehreren Städten im Zollernalbkreis: So ist die Polizei dem oder den Unbekannten auf der Spur.

Intensive Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Am Ende waren sie erfolgreich: In Hechingen-Weilheim wurde am 26. Dezember ein Auto angehalten. "In dem Fahrzeug befanden sich vier junge Männer im Alter von 18, 19, 23 und 24 Jahren", berichtete die Polizei. Und weiter: "Im Wagen wurden nicht nur ein Hammer und eine Axt aufgefunden und als mutmaßliche Tatmittel beschlagnahmt. Im Innenraum des Autos entdeckten die Beamten auch mehrere Glassplitter, worauf die Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen wurden."

Unsere Empfehlung für Sie Täter schlagen erneut zu Unbekannte beschädigen 21 Fahrzeuge in Balingen und Umgebung Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen sind zahlreiche Fahrzeuge in Balingen beschädigt worden.

Inzwischen ist klar: Die vier Tatverdächtigen werden mit etwa 300 Taten in Verbindung gebracht, die sich seit September 2022 ereignet hatten.

Ob und inwieweit die Beschuldigten an den einzelnen Taten beteiligt waren, wird noch ermittelt. Bis sich die zum Teil geständigen Beschuldigten möglicherweise vor Gericht verantworten müssen, befinden sie sich auf freien Fuß, wie Polizei und die Hechinger Staatsanwaltschaft am Mittwoch erklärten.