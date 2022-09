1 Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.­ Mehr als 80 Fälle wurden bereits gezählt. Foto: Warmuth

Zig beschädigte Autos in mehreren Städten im Zollernalbkreis: So ist die Polizei dem oder den Unbekannten auf der Spur.















Balingen/Geislingen/Hechingen - Gleich mehrfach meldete die Polizei in den letzten Tagen: Fahrzeuge beschädigt. Dazu Fragen und Antworten.

Was ist passiert?

In Balingen, Geislingen und Hechingen wurden in den vergangenen Tagen Dutzende Autos beschädigt. Auch in Dotternhausen wurde ein Fall gemeldet. Meist wurden Autospiegel demoliert.

Haben sich bereits Zeugen gemeldet?

Ja. "Es haben sich Zeugen gemeldet", berichtet Ramona Noller, Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen unserer Redaktion. Aber: Auch weitere Geschädigte wenden sich an die Polizei, "sodass wir im Moment bei über 70 beschädigten Fahrzeugen allein im Bereich Balingen liegen".

Wie hoch sind die Fallzahlen genau?

63 Fälle wurden bislang in Balingen und Stadtteilen gemeldet, zehn Fälle in Geislingen, sieben in Hechingen und einer in Dotternhausen.

Wie wird üblicherweise in solchen Fällen ermittelt?

Eine pauschale Antwort auf diese Frage kann Noller nicht geben. "Die Ermittlungsmaßnahmen hängen immer vom Einzelfall ab", betont sie. "Ganz generell befragen wir natürlich Zeugen und Geschädigte, sichern - wo vorhanden – Spuren oder mögliche Spurenträger". Teilweise werden auch Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Zum konkreten Fall: Gibt es bereits erste Hinweise?

Erste Hinweise sind bei der Polizei eingegangen. "Eine sogenannte heiße Spur war aber noch nicht dabei", erklärt die Sprecherin. Deshalb bittet die Polizei aus Balingen und Hechingen auch weiterhin Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, sich bei der Polizei zu melden.

Was lässt auf einen Zusammenhang zwischen den Fällen schließen?

"Unter anderem aufgrund der örtlichen Nähe und den gleich gelagerten Schadensbildern gehen wir im Moment von einem möglichen Zusammenhang aus", berichtet Noller. Sie betont jedoch, dass dies "in einem laufenden Ermittlungsverfahren immer nur als Momentaufnahme zu verstehen ist".

Wegen welchen Delikten wird ermittelt?

Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung.

Wie hoch ist der bisherige Gesamtschaden?

Den Gesamtschaden kann die Polizei noch nicht abschließend beziffern. Das hängt Noller zufolge von den Ersatz- und Reparaturkosten ab. Als grober Richtwert wurden zuletzt rund 10.000 Euro genannt.

Wo können sich Zeugen und weitere Geschädigte melden?

In Balingen telefonisch unter 07433/26 40 sowie in Hechingen unter 07471/9 88 00.